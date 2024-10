Conte dopo Empoli-Napoli: “Reazione giusta. Gilmour ha fatto una grande cosa” | VIDEO

Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli: reazione tattica e elogio ai tifosi

Il Napoli vince una partita complicata contro l’Empoli, imponendosi per 1-0 grazie a un rigore di Khvicha Kvaratskhelia. Nel post-gara, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e gli aspetti su cui lavorare per il futuro.

“Volevamo vincere, era una gara fondamentale”, ha dichiarato Conte. “Avevo avvertito i ragazzi che sarebbe stata una partita difficile. L’Empoli è una delle squadre più in forma del campionato, nessuno aveva segnato qui e ci aspettavamo tante insidie. Il primo tempo non mi è piaciuto, siamo stati timidi e un po’ impauriti, non abbiamo approcciato bene la gara e questo si è visto in tanti aspetti”.

Conte ha poi parlato del cambio di approccio nella ripresa: “Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico. Abbiamo diverse possibilità, viste le caratteristiche dei nostri giocatori. Ho cambiato il modo di attaccare e questo ci ha permesso di creare di più. Il secondo tempo è stato totalmente diverso e credo che abbiamo meritato il vantaggio. Se l’Empoli avesse segnato nel primo tempo, però, non avremmo avuto nulla da dire”.

Riguardo alla prestazione difensiva, Conte ha voluto lodare l’intero collettivo: “Buongiorno come Chiellini? Preferisco parlare della fase difensiva di tutta la squadra. Anche Politano contribuisce molto in fase difensiva, e questo è importante per l’equilibrio”.

Gilmour, Spinazzola e la reazione dei ragazzi

L’allenatore del Napoli ha poi affrontato il tema delle prestazioni individuali, soffermandosi su Gilmour e Spinazzola: “Era la prima partita per Gilmour, è un giocatore che ci può dare tanto. Nel primo tempo è stato un po’ timido, ma nella ripresa è cresciuto e ha trovato le giuste misure. Anche Spinazzola è tornato dopo qualche partita fuori, e mi è piaciuto come ha cercato di trovare il ritmo”.

Conte ha voluto anche sottolineare l’importanza della crescita mentale della squadra: “Stiamo costruendo una base solida per essere ambiziosi. Ogni partita che vinciamo è sudata e va festeggiata, perché niente è scontato. Ho visto nervosismo nel primo tempo e questo mi ha dato fastidio: dobbiamo imparare a gestire la pressione, soprattutto quando siamo in vetta. È importante affrontare le partite con serenità e senza pensare troppo a ciò che fanno gli altri”.

I tifosi e il percorso del Napoli

Conte ha poi parlato del supporto dei tifosi, che sono accorsi in massa a Empoli: “È stato bellissimo vedere 5000 tifosi napoletani qui. La loro passione è qualcosa di unico e dobbiamo essere avvolti da questo amore. I tifosi fanno bene a esaltarsi, perché sono innamorati del Napoli, ma devono anche capire che ci saranno momenti difficili, e in quei casi non bisogna cadere nella depressione”.

Infine, un pensiero sulla classifica e sul percorso iniziato: “I 19 punti di oggi devono aiutarci, non essere un peso. Abbiamo intrapreso un cammino e mi sono preso la responsabilità di costruire qualcosa di solido nel tempo. Oggi era una partita difficile, l’Empoli è una delle squadre rivelazione di questa Serie A, e vincere qui è un segnale importante per la nostra crescita”.