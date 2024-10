Empoli-Napoli 0-1: Kvara regala il successo agli azzurri. Conte a + 3 sulla Juventus

Terza vittoria consecutiva per il Napoli, decisivo il rigore di Kvaratskhelia

Il Napoli conquista la terza vittoria di fila in Serie A sul campo dell’Empoli, grazie al gol di Kvaratskhelia su rigore nella ripresa. Con questo successo per 1-0, gli azzurri consolidano il primo posto in classifica, riportandosi a +3 sulla Juventus, mentre l’Inter è ancora in corsa per il secondo posto.

Ottimo primo tempo dell’Empoli, Napoli in difficoltà

Il primo tempo ha visto l’Empoli protagonista, con diverse occasioni che hanno messo in difficoltà la squadra di Antonio Conte. Gli azzurri hanno faticato a creare pericoli alla difesa toscana, ad eccezione di un colpo di testa di Buongiorno.

Conte cambia Lukaku con Simeone, arriva il gol di Kvara

Nel secondo tempo, Antonio Conte ha optato per alcuni cambi strategici: Spinazzola è stato sostituito da Olivera e Lukaku, poco incisivo, ha lasciato il posto a Simeone. Quest’ultimo è stato subito protagonista nell’azione che ha portato al rigore decisivo: dopo un suo tentativo respinto da Vazquez, Politano è stato steso in area da Anjorin. L’arbitro Abisso, con l’aiuto del VAR, ha assegnato il rigore, trasformato con freddezza da Kvaratskhelia.

Il gol di Kvara ha chiuso di fatto la partita, con l’Empoli incapace di creare ulteriori pericoli. Il Napoli ha gestito il vantaggio in modo efficace, conquistando tre punti fondamentali per la sua corsa in Serie A, mentre l’Empoli incassa la seconda sconfitta consecutiva.

TABELLINO EMPOLI-NAPOLI 0-1

EMPOLI-NAPOLI 0-1

Marcatori: 63′ rig. Kvaratskhelia (N)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 6; Goglichidze 6 (78′ Henderson sv), Ismajli 6,5, Viti 5,5; Gyasi 6, Grassi 6,5 (72′ Solbakken 5), Anjorin 5,5 (78′ Haas sv), Pezzella 6,5; Fazzini 6 (78′ Ekong sv), Esposito 6,5; Colombo 5,5 (86′ Konate sv). All. D’Aversa.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 5,5, Buongiorno 7, Spinazzola 5 (59′ Olivera 6,5); Anguissa 5,5, Gilmour 6; Politano 7 (87′ Mazzocchi sv), McTominay 6, Kvaratskhelia 6,5 (76′ Neres sv); Lukaku 5 (59′ Simeone 6,5). All. Conte.

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Grassi (E), Anguissa (N), Simeone (N), Haas (E)

Espulsi: nessuno