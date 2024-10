Pagelle Empoli-Napoli 0-1: Kvaratskhelia alla Lukaku non sbaglia dal dischetto

Voti e tabellino della sfida: Napoli ancora in vetta

Il Napoli vince 1-0 contro l’Empoli grazie a un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, rimanendo primo in classifica. Il rigore, concesso per fallo di Anjorin su Politano, regala tre punti sofferti alla squadra di Antonio Conte, che continua il suo cammino al vertice della Serie A.

La partita ha visto un Empoli combattivo nel primo tempo, ma i toscani sono calati nella ripresa. I partenopei, forti dei loro pezzi da novanta, sono riusciti a conquistare un successo importante, pur senza brillare. Per l’Empoli, guidato da Roberto D’Aversa, arriva il secondo ko consecutivo, senza però intaccare il giudizio su un buon inizio di stagione.

Le Pagelle del Napoli

Simeone (7): Entrato nella ripresa, dà la scossa alla squadra. Fondamentale per alzare il baricentro.

Politano (7): Grande spirito di sacrificio, si procura il rigore che decide la gara.

Kvaratskhelia (6,5): Segna il rigore, ma senza particolari lampi. Decisivo comunque.

Di Lorenzo (7): Sempre presente e affidabile, una vera sicurezza in difesa.

Buongiorno (7): Prestazione solida, erige un muro davanti alla porta.

Gilmour (6): Sufficiente nella ripresa, offre buona copertura.

McTominay (6,5): Buona prestazione, migliora col passare dei minuti.

Anguissa (5,5): Fatica a emergere, prestazione opaca.

Rrahmani (5,5): Non impeccabile, giornata complicata per lui.

Lukaku (5): Giornata storta, appare pesante nei movimenti.

Spinazzola (5): Non al meglio, sostituito da Olivera.

Olivera (7): Entra e fa la differenza, solido in difesa.

Tabellino Empoli-Napoli (0-1)

Marcatori: Kvaratskhelia su rig. (Napoli)

Formazione Napoli (4-2-3-1):

Caprile 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5,5, Buongiorno 7, Spinazzola 5 (59′ Olivera 7); Anguissa 5,5, Gilmour 6; Politano 7 (87′ Mazzocchi sv), McTominay 6,5, Kvaratskhelia 6,5 (76′ Neres 6,5); Lukaku 5 (59′ Simeone 7). All. Conte.