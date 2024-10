Conte Furioso a Castel Volturno: Altro che gioia. Ecco cosa è successo

Retroscena a Castel Volturno: Conte mette tutti sotto pressione

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, dopo la vittoria contro l’Empoli, Antonio Conte non ha risparmiato critiche alla squadra. Il tecnico azzurro ha affrontato un duro confronto con i giocatori a Castel Volturno, mettendo in evidenza le mancanze di alcuni, tra cui Lukaku, Kvaratskhelia e i tre centrocampisti. Nessuno è intoccabile per Conte: solo il merito conta.

La mentalità di Empoli sotto accusa

La mentalità mostrata contro l’Empoli non ha soddisfatto Conte, e questo tema sarà al centro del dibattito odierno. Al suo fianco anche Lele Oriali, pronto a far sentire la sua voce. L’obiettivo non è accontentarsi del primo posto, ma guardare avanti e continuare a crescere. Per Conte, la chiarezza e la meritocrazia sono fondamentali, e non ci sono privilegiati nel suo Napoli.

Conte e la nuova sfida con il Napoli

Chi conosce Conte sa quanto il tecnico lavori duramente ovunque sia stato, ma a Napoli sta facendo molto di più. La realtà azzurra è diversa rispetto a quella vissuta con Juventus, Chelsea, Inter o Tottenham, e Conte è determinato a intervenire su ogni aspetto per portare la squadra al successo.

La duttilità del Napoli e le critiche di Conte

Il Napoli di Conte ha dimostrato la capacità di cambiare volto nel corso della stessa partita, passando da un atteggiamento più manovriero a uno più difensivo, come visto nel primo tempo contro l’Empoli con Politano impiegato quasi come difensore aggiunto. Questi cambiamenti, che spesso sembrano improvvisati, sono in realtà parte del processo di esplorazione di Conte, che sta ancora valutando pregi e limiti della squadra.

Nonostante le critiche, il Napoli resta la seconda miglior difesa del campionato, segno che il lavoro di Conte sta iniziando a dare i suoi frutti. Oggi, però, le onde si solleveranno a Castel Volturno: Conte non accetta la bonaccia e vuole una squadra sempre affamata e pronta a migliorare.