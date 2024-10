Conte insoddisfatto: Kvara a rischio dopo Empoli, ecco perché

La delusione di Conte: “Nessuno è intoccabile, Kvara è avvisato”

Antonio Conte non ha digerito la prestazione del Napoli contro l’Empoli, nonostante il risultato positivo. Il tecnico è noto per non accontentarsi mai e, secondo quanto riportato da Il Mattino, alcune prestazioni non lo hanno convinto, in particolare quella di Khvicha Kvaratskhelia.

“Il primo tempo contro l’Empoli è stato caratterizzato da nervosismo e poca cattiveria agonistica, con la squadra incapace di imporsi come avrebbe voluto Conte. La svolta è arrivata solo dopo il cambio di modulo – dal 4-2-3-1 al 4-3-3 – e grazie agli innesti di Olivera e Simeone, che hanno dato la scossa necessaria per raddrizzare la partita”.

Il rigore ottenuto, pur soddisfacendo Conte per la determinazione mostrata in quell’occasione, ha anche evidenziato un problema: perché la giusta grinta è emersa solo dopo un’ora di gioco? Questo interrogativo ha portato il tecnico a lanciare un chiaro avvertimento a tutta la squadra, con Kvaratskhelia nel mirino.

“L’esterno georgiano, che non ha brillato nella sfida di Empoli, ora sente la pressione di Neres, pronto a prendersi il suo posto. Conte non fa sconti e non ci sono titolari inamovibili: chi non dimostra di meritare la maglia rischia di finire in panchina. Anche Kvara è stato avvisato: un’altra prova opaca potrebbe costargli il posto”.

Per Conte, ogni partita è una sfida da vincere anche sul piano individuale. Nessuno è immune dalla concorrenza e il tecnico pretende il massimo da tutti, titolarissimi inclusi. La filosofia è chiara: il primo posto in classifica non garantisce nulla, e ogni giocatore dovrà continuare a dimostrare il proprio valore sul campo.