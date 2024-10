Rinnovo Kvaratskhelia: ecco cosa ha deciso il georgiano

La volontà di Kvaratskhelia sul futuro al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha finalmente preso una decisione chiara riguardo il suo futuro con il Napoli. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, fa luce sulla situazione del rinnovo del contratto del talento georgiano, chiarendo che, nonostante le trattative non siano ancora chiuse, Kvara ha espresso la volontà di restare in maglia azzurra.

La distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta del club è ancora presente, ma non rappresenta un ostacolo insormontabile. De Laurentiis e Manna, già a giugno, hanno incontrato il calciatore e il suo entourage durante un blitz in Germania, gettando le basi per un rinnovo che sembra possibile. La cosa certa è che Kvaratskhelia vuole continuare a indossare la maglia del Napoli e proseguire la sua avventura sotto il Vesuvio.

Le cifre del nuovo contratto di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha un contratto con il Napoli fino al 2027, con uno stipendio attuale di 1,8 milioni di euro a stagione. Il club partenopeo è disposto a fare un grande passo avanti, offrendo un triplo aumento dell’ingaggio, portandolo a circa 6 milioni di euro, inclusi i bonus. La nuova proposta, che arriverebbe fino al 2029, garantirebbe al georgiano un compenso crescente negli anni, un chiaro segnale della fiducia riposta in lui dalla società.

Il Corriere dello Sport sottolinea come questa offerta rappresenti un impegno notevole per il Napoli, soprattutto in un periodo senza i ricavi garantiti dalla Champions League. Un rinnovo ponderato, che punta a trattenere uno dei giocatori simbolo del nuovo corso azzurro, ma senza ripetere gli errori commessi in passato con rinnovi onerosi, come quello di Victor Osimhen.

Un futuro ancora in azzurro?

Per molti tifosi, la permanenza di Kvaratskhelia è fondamentale per continuare il progetto vincente iniziato con lo scudetto. La reciproca volontà di proseguire insieme rappresenta un punto di partenza importante, ma ora resta da vedere se le parti riusciranno a trovare l’accordo finale. Di certo, il Napoli sta facendo di tutto per convincere il suo talento georgiano, e Kvara ha già espresso chiaramente la sua preferenza: restare e continuare a crescere con la maglia azzurra.