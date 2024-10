Sky: “Rinnovo Kavra, situazione complessa. L’agente ha fatto una richiesta al Napoli”

Rinnovo Kvaratskhelia, trattativa ancora in bilico. L’agente del georgiano sfida De Laurentiis.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli resta avvolto nell’incertezza. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione ai microfoni di Radio Marte, rivelando come le negoziazioni per il rinnovo del contratto del georgiano siano ferme su posizioni distanti.

“La situazione di Kvara è complessa – ha dichiarato Modugno – ed è una cronaca dei fatti. La trattativa per il rinnovo è in corso da tempo e vede le parti su posizioni rigide e legittime: Kvara ha le sue aspettative, e sa di essere stato al centro di un mercato di alto livello in estate, quando i piani di andare al PSG sono sfumati a causa di Conte.”

Il nodo dell’ingaggio: Napoli fermo a 5 milioni, Kvara ne chiede 8

Modugno ha precisato come l’entourage di Kvaratskhelia abbia avanzato la richiesta di un ingaggio pari a 8 milioni di euro, una cifra che il Napoli non è disposto a corrispondere, essendo fuori dai parametri economici della società.

“Oggi, nessun club in Italia paga stipendi simili, o quasi – ha aggiunto Modugno –. I 5 milioni più bonus offerti da De Laurentiis rappresentano già un grosso sforzo. Nel prossimo incontro, questa distanza potrà ridursi, ma non si esclude che il club possa optare per una cessione.”

Parigi e il sogno sfumato: Kvara consapevole del valore di mercato

Kvaratskhelia sa bene che, se fosse andato a Parigi, avrebbe potuto guadagnare fino a 10 milioni di euro. Questa consapevolezza, comprensibilmente, influenza le sue aspettative. Tuttavia, il Napoli deve rispettare i propri parametri economici e tecnici.

“Il georgiano sembrava un potenziale Pallone d’Oro, ma negli ultimi tempi il suo rendimento è stato altalenante. È normale che il club rifletta bene prima di prendere una decisione su uno stipendio così elevato“, ha concluso Modugno.