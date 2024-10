Rinnovo Kvaratskhelia, incontro a Milano: Trapela una notizia

Il Napoli incontra l’agente di Kvara: cifre e futuro ancora in bilico

Khvicha Kvaratskhelia è pronto a discutere il suo futuro con il Napoli, in un incontro a Milano che si preannuncia cruciale. Dopo la decisiva rete su rigore contro l’Empoli, il georgiano è di nuovo al centro delle attenzioni, ma questa volta per motivi contrattuali. La distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta del Napoli tiene ancora banco.

Gianluca Di Marzio ha rivelato che il Napoli ha messo sul piatto una proposta da 5 milioni di euro con bonus, ma Kvaratskhelia punta più in alto: 8 milioni è la cifra richiesta dal suo entourage. Nonostante la volontà delle parti di proseguire insieme, il divario economico potrebbe complicare il rinnovo. Il prossimo incontro a Milano, fissato dopo la sfida contro il Lecce, potrebbe segnare un punto di svolta nella trattativa.

De Laurentiis irremovibile: il Napoli non cambia rotta

Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sulle intenzioni del club. “I giocatori che sono con noi rimarranno a Napoli”, ha dichiarato, lasciando intendere che la società non è disposta a modificare la propria offerta. La trattativa per il rinnovo, con scadenza estesa fino al 2029, appare sempre più una sfida tra le aspettative del giocatore e la linea dura imposta dal club partenopeo.

Kvara criptico sui social: il post dopo l’Empoli

A complicare ulteriormente la situazione è il messaggio pubblicato da Kvaratskhelia sui social. Dopo la partita contro l’Empoli, l’attaccante ha condiviso una foto della sua esultanza con la frase: “Che lo spettacolo continui“. Parole che hanno sollevato molte interpretazioni.

L’incontro a Milano sarà determinante per capire se il Napoli e Kvara riusciranno a trovare un accordo o se il georgiano dovrà affrontare la prossima parte di stagione senza un nuovo contratto. La strada sembra in salita, ma i prossimi giorni saranno fondamentali per chiarire il destino del talento azzurro.