Conte boccia due calciatori: messaggio chiaro per il mercato

Conte non fa sconti: Lukaku e Spinazzola sostituiti dopo 58 minuti

Antonio Conte lancia un segnale forte sul futuro di Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. La partita a Empoli per i due è durata appena 58 minuti: entrambi i calciatori, voluti fortemente dal tecnico salentino durante l’ultima finestra di mercato, sono stati sostituiti dopo una prestazione insufficiente.

Nonostante l’investimento inconsueto per Aurelio De Laurentiis, che solitamente preferisce giovani di prospettiva rispetto a calciatori esperti come Spinazzola e Lukaku, Conte non ha esitato a prendere una decisione drastica. Il messaggio è chiaro: nessuno ha il posto garantito, nemmeno chi è stato voluto direttamente dall’allenatore.

Corbo: “Conte manda un avvertimento a Lukaku e Spinazzola”

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, ha sottolineato l’importanza della scelta di Conte: “Con esemplare onestà, ha deciso di togliere dal campo due acquisti atipici rispetto agli indirizzi tecnico-finanziari di De Laurentiis. Conte sembra voler dire: vi ho voluti io, ma così non va”.

Questo episodio potrebbe rappresentare un segnale importante anche in chiave mercato, con la possibilità di rivedere strategie e priorità per i prossimi movimenti. Il tecnico del Napoli ha dimostrato ancora una volta di non fare sconti a nessuno, ribadendo che tutti devono meritarsi il posto in squadra.