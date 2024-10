Napoli, Conte avvicina Spalletti nelle statistiche

Una domenica complicata per il Napoli, ma alla fine arrivano i tre punti

Il Napoli di Antonio Conte strappa una vittoria di misura sul campo dell’Empoli, un successo che non è stato affatto semplice. La sfida contro l’amico fraterno D’Aversa si è rivelata piena di insidie: il Napoli è apparso inizialmente molle e privo di quella “cazzimma” tipica dei grandi momenti.

Il Corriere dello Sport oggi evidenzia come sia stato determinante l’intervento di Conte nello spogliatoio all’intervallo: “La fase difensiva del Napoli ha retto per un tempo e ha dato all’allenatore la possibilità di ritrovarsi faccia a faccia con tutta la squadra. Nello spogliatoio, all’intervallo, ha posto le basi per la vittoria”. Un momento cruciale, che ha ricordato la reazione contro il Como qualche settimana fa.

Le statistiche del Napoli di Conte: imbattuti e porta blindata

Questa vittoria consente al Napoli di proseguire la sua striscia positiva: la squadra è imbattuta da sette gare di fila in Serie A (sei vittorie e un pareggio), il miglior risultato dal febbraio 2023. In trasferta, gli azzurri hanno raccolto tre clean sheet consecutivi, una serie che mancava dai primi mesi dello scorso anno.

Sul fronte individuale, Khvicha Kvaratskhelia continua a essere decisivo con numeri da top player: dieci reti e cinque assist in campionato, un traguardo raggiunto solo da lui e Pulisic nel 2024. Inoltre, la partita di Empoli ha segnato la presenza numero 300 in Serie A per Matteo Politano, un traguardo importante per il centrocampista azzurro.

Conte, intanto, continua a plasmare il suo Napoli: “Buongiorno è stato gigantesco, onnipresente. Lo considerano un supereroe nelle stanze di Castel Volturno, capitan futuro lo ha già designato Conte”, scrive il Corriere. Un segnale che il tecnico sta costruendo una squadra non solo solida, ma anche capace di guardare al futuro.