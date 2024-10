Napoli, i tifosi fanno una richiesta a Conte: “Fallo giocare è fortissimo”

I tifosi spingono per David Neres titolare dopo Empoli-Napoli

Notizie Calcio Napoli – Dopo la vittoria del Napoli per 1-0 al Castellani contro l’Empoli, i tifosi azzurri hanno invaso il web con commenti entusiasti, in particolare per David Neres. Il brasiliano, nonostante abbia giocato solo pochi minuti, ha conquistato tutti con giocate di alta classe, compresa una serpentina spettacolare che è diventata virale sui social.

La partita non è stata delle più brillanti, soprattutto nel primo tempo, ma il Napoli è riuscito comunque a mantenere la testa della classifica. La squadra di Antonio Conte ha battuto un avversario coriaceo, guidato da Roberto D’Aversa, che fino a quel momento non aveva mai perso in casa, eccezion fatta per la trasferta contro la Lazio.

Buongiorno e Neres tra i migliori in campo

Tra i protagonisti del match, spicca la prestazione di Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro ha dimostrato grande personalità, riuscendo a guidare la retroguardia del Napoli con efficacia nonostante le difficoltà iniziali della squadra.

Ma è stato David Neres a catalizzare l’attenzione dei tifosi. La sua classe nei pochi minuti giocati ha fatto scattare un coro unanime sui social: “Conte, fallo giocare di più!“. La qualità mostrata dal brasiliano sembra destinata a garantirgli più spazio, soprattutto quando gli impegni si faranno ravvicinati e servirà maggiore rotazione.

Commenti dei tifosi sui social

Ecco alcuni dei commenti più significativi dei tifosi del Napoli sui social, che testimoniano quanto David Neres abbia colpito i sostenitori azzurri:

“Neres è fenomenale, Conte deve farlo giocare di più! Questa serpentina mi ha fatto alzare dal divano!”

“Che talento Neres, non possiamo tenerlo in panchina. Fallo partire titolare mister, è devastante!”

“In pochi minuti ha fatto vedere più lui che altri in 90 minuti. Dai Conte, mettilo titolare contro il Lecce!”

“Neres è pura classe. Abbiamo un gioiello e lo stiamo sprecando, deve giocare di più!”

“Questa serpentina di Neres è già virale, un campione del genere deve avere più spazio in campo.”

La richiesta dei tifosi è chiara: vogliono vedere più spesso David Neres in campo, convinti che il suo talento possa fare la differenza per il Napoli, soprattutto in questo momento della stagione.