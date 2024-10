Napoli su Dragusin: possibile colpo per gennaio?

Il difensore rumeno potrebbe lasciare il Tottenham

Radu Dragusin potrebbe essere un obiettivo del Napoli per la sessione invernale di mercato. Il difensore rumeno, arrivato al Tottenham dopo la positiva esperienza al Genoa, sta trovando poco spazio tra le fila degli Spurs di Ange Postecoglu. Con solo 4 presenze stagionali, di cui appena due in Premier League, il minutaggio concesso al giocatore è stato finora molto ridotto.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, il Napoli sarebbe tra i club italiani interessati al centrale rumeno. I partenopei, infatti, sono alla ricerca di una valida alternativa a Buongiorno e Rrahmani, e Dragusin potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per rinforzare la difesa.

Il possibile ritorno di fiamma del Napoli per Dragusin

Dragusin aveva rifiutato il Napoli lo scorso inverno, preferendo trasferirsi in Premier League. Tuttavia, la sua avventura inglese non sta andando come sperato, e il club partenopeo potrebbe tornare alla carica in questa finestra di mercato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe valutando di riportare il rumeno in Serie A, consapevole che le poche opportunità offerte da Postecoglu potrebbero spingere il giocatore a cambiare aria.