McTominay, spunta il soprannome scelto dai tifosi del Napoli

Il centrocampista scozzese conquista i tifosi azzurri, che gli hanno regalato un nuovo soprannome

Scott McTominay ha impiegato pochissimo tempo per entrare nel cuore dei tifosi del Napoli. Il centrocampista scozzese, arrivato in estate dal Manchester United, è già diventato un elemento imprescindibile nello schema di Conte.

Nasce il soprannome per McTominay

A Napoli i tifosi hanno scelto il nuovo soprannome per McTominay, il centrocampista scozzese è stato ribattezzato “McTotally”. Un soprannome che dice tutto sul suo modo di giocare: totale, presente ovunque e capace di fare tutto al meglio. Come riportato da Il Mattino, l’impatto di McTominay è stato semplicemente straordinario.

Numeri da record per “McTotally”

Le statistiche confermano la sua importanza. Due gol, tante giocate e chilometri percorsi senza sosta. “Nessuno corre come lui: 8,07 km la distanza media percorsa, più di tutti gli altri in Serie A. Dietro di lui solo Henderson, altro scozzese e non è un caso”, scrive Il Mattino.

La fiducia di Conte

Non è solo una questione di numeri. McTominay ha fatto cambiare idea a Conte, diventando un perno fondamentale del centrocampo azzurro. “L’impatto di Scott è stato clamoroso: non ha solo più benzina degli altri – ha fatto la preparazione con lo United, aveva anche giocato due gare in Premier prima dell’arrivo – ma la usa meglio ed è pure riuscito a far cambiare idea a Conte”, sottolinea il quotidiano.

La sua energia inesauribile e la capacità di adattarsi rapidamente al calcio italiano lo hanno reso uno dei protagonisti di questo inizio stagione. Un vero e proprio “McTotally” che sta facendo sognare i tifosi partenopei.

