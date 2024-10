Di Canio attacca lo United: “McTominay ceduto? Dirigenti da arrestare!”

Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio e opinionista Sky Sport, ha espresso la sua opinione senza mezzi termini su McTominay, Antonio Conte e il Napoli capolista.

Paolo Di Canio non ha certo usato mezzi termini parlando del Manchester United e della decisione di cedere Scott McTominay. Intervenuto in un’intervista al quotidiano Il Mattino. Tra critiche pungenti e riflessioni sul mercato, ecco cosa ha detto.



Calciomercato Napoli, Di Canio su McTominay

L’ex attaccante di Napoli e Lazio e opinionista di Sky Sport ha dichiarato: «Io andrei da quelli del Manchester United per arrestare tutti i dirigenti: ma come si fa a dar via McTominay? C’è uno come Neres che fa la riserva. Gilmour nel Brighton ha mostrato di avere le stesse caratteristiche di uscita palla al piede e di lucidità di Lobotka».

Conte è l’uomo giusto per ricostruire dalle macerie

Di Canio ha poi speso parole importanti su Antonio Conte: «Lui è nato per resuscitare le squadre di morti. Lo dice la sua storia. Conte è fatto per questo: è un secchione, uno che io adoro per come riesce a martellare le sue squadre. E può anche portare il Napoli a vincere lo scudetto». Di Canio, noto per la sua franchezza, non ha esitato a esprimere la sua ammirazione per il lavoro svolto da Conte in pochi mesi, definendolo il “vero erede di Trapattoni”.

Lukaku e Osimhen a confronto

Di Canio ha parlato anche di Romelu Lukaku e del suo impatto con il Napoli: «Col Cagliari gli ho dato 3, col Como? 4. Sì, è stato decisivo, ma mica possiamo chiamarlo assist quello per McTominay? Deve fare di più, specialmente nelle partite decisive contro Inter, Milan e Juventus».

Alla domanda su chi preferirebbe come compagno, Di Canio non ha dubbi: «Io ho bisogno di gente avvelenata come Osimhen, uno che dà tutto per segnare. Lukaku ormai gioca spalle alla porta, lontano dall’area».

Conte e il Napoli capolista

Parlando dell’impatto di Conte sulla squadra, Di Canio ha detto: «È primo e con merito. Ha motivato i giocatori e li ha fatti crescere, ma il Napoli di Conte non è esteticamente bello. Lui punta a vincere facendo cose semplici, comprensibili dai calciatori. In questo, Conte è simile a Trapattoni: poche chiacchiere e tanta sostanza».

Il futuro del Napoli in Serie A

Alla domanda se il Napoli possa arrivare primo anche a maggio, Di Canio ha risposto senza esitazione: «Se Inter e Juventus continuano così, sì, ma anche se migliorano: a patto che il Napoli cresca nella manovra offensiva e nella cattiveria per tutti i 90 minuti». Secondo Di Canio, la mancanza della Champions League potrebbe rappresentare un vantaggio per il Napoli, permettendo a Conte di preparare meglio ogni sfida di campionato.