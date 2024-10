Gilmour: “Napoli mi ha conquistato, non guiderò mai qui!”

Il centrocampista scozzese racconta la sua nuova vita in azzurro

Notizie calcio Napoli. Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, ha condiviso le sue prime impressioni sulla città e sulla squadra durante un’intervista ai canali ufficiali della Nazionale scozzese.

“Abbiamo iniziato alla grande, sto apprezzando ogni momento di questa nuova avventura a Napoli. Una città straordinaria che vive di calcio“, ha dichiarato Gilmour. Il giocatore ha rivelato di aver parlato con De Zerbi prima di trasferirsi: “Mi ha consigliato di venire. Mi ha detto che avrei amato la città e che mi sarei trovato subito benissimo qui. Così è stato“.

Un luogo speciale da scoprire

Gilmour ha espresso il desiderio di visitare un luogo simbolo per i tifosi azzurri: “Non sono ancora stato a Largo Maradona, voglio andarci appena torno a Napoli. È un posto speciale che voglio conoscere al più presto“.

Una curiosità sul traffico partenopeo

Con un sorriso, il centrocampista ha raccontato un aneddoto sulla vita quotidiana in città: “Non ho ancora guidato e penso che non lo farò a Napoli. Le corsie per gli automobilisti sono due, ma tutti guidano come se fossero quattro“. Un commento che mostra il suo spirito di adattamento e la simpatia verso le abitudini locali.

Gilmour si sta integrando rapidamente nella squadra e nella cultura napoletana, conquistando il cuore dei tifosi con la sua umiltà e professionalità. Il Napoli può contare su un talento che, oltre alle qualità tecniche, dimostra grande entusiasmo per la nuova esperienza.

