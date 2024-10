Mario Rui: rottura con l’agente Giuffredi e denuncia al CONI

Il terzino del Napoli affronta una doppia sfida fuori dal campo

Mario Rui, protagonista del terzo Scudetto con il Napoli, sta attraversando un momento delicato. Nonostante abbia vissuto una delle sue migliori stagioni in maglia azzurra, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea ha segnato un punto di svolta negativo per il terzino portoghese, escluso dai piani tecnici della squadra.

La rottura con l’agente Mario Giuffredi

Come se non bastasse, Mario Rui si trova ora ad affrontare una questione ancora più complessa: la separazione definitiva dal suo agente, Mario Giuffredi. Quest’ultimo ha deciso di presentare una denuncia al CONI, richiedendo un arbitrato al Tribunale Federale. Il motivo? Il rifiuto del calciatore di accettare un trasferimento durante la finestra estiva di mercato.

Il comunicato ufficiale recita: “Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, contro il sig. Mario Rui Silva Duarte, in virtù del contratto di mandato stipulato in data 2 dicembre 2019, con il quale il suddetto calciatore ha conferito l’incarico alla odierna istante di curare i suoi interessi per la conclusione e/o rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica e dei negozi ad esso collegati”.

Un futuro incerto per Mario Rui

La situazione mette Mario Rui in una posizione complessa, dovendo gestire sia l’esclusione tecnica dal Napoli di Conte che la disputa legale con il suo ex agente. I tifosi azzurri seguono con attenzione gli sviluppi, preoccupati per il futuro di un giocatore che ha dato tanto alla causa partenopea.

Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.