Conte vuole un terzino, due nomi in pole. Tre azzurri potrebbero salutare a gennaio. La situazione

Il tecnico prepara cambiamenti importanti per gennaio

Notizie calcio Napoli. Antonio Conte è pronto a ridisegnare il suo Napoli in vista della sessione di mercato di gennaio. L’allenatore ha individuato nuovi obiettivi per rinforzare le fasce, mettendo gli occhi su Jackson Tchatchoua dell’Hellas Verona e Junior Dina Ebimbe dell’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Tchatchoua ha impressionato per l’ottimo inizio di stagione con il Verona, e il suo cartellino è valutato intorno ai 12 milioni di euro. Dina Ebimbe, talentuoso 23enne francese, potrebbe essere un altro tassello importante per le corsie esterne del Napoli. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta lavorando per portare almeno uno dei due giocatori all’ombra del Vesuvio.

Simeone, Raspadori e Folorunsho in bilico

Mentre si pensa agli acquisti, in casa Napoli si valutano anche alcune cessioni. Giovanni Simeone avrebbe espresso il desiderio di trovare maggiore spazio altrove. L’attaccante argentino, poco impiegato finora, ha comunicato a Manna e Conte la volontà di giocare con più continuità. Il Torino sembra essere la destinazione più probabile, ma non mancano interessamenti dalla Liga spagnola.

Michael Folorunsho è un altro giocatore che potrebbe lasciare la maglia azzurra. Dopo un’estate complicata, il centrocampista ha avuto qualche opportunità sotto la guida di Conte, ma la Lazio di Claudio Lotito sarebbe pronta a tornare all’assalto con un’offerta di 14 milioni di euro. Nonostante l’apprezzamento del tecnico, un trasferimento potrebbe concretizzarsi se le condizioni fossero favorevoli.

Anche Giacomo Raspadori è al centro delle voci di mercato. L’arrivo di Romelu Lukaku ha ridotto il suo spazio in campo, mettendo a rischio la convocazione in Nazionale. La Juventus, guidata dall’ex direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, potrebbe tentare un nuovo affondo per portare l’attaccante a Torino.

Un gennaio caldo per il Napoli

La prossima finestra di mercato si preannuncia dunque movimentata per il Napoli. Antonio Conte vuole costruire una squadra sempre più competitiva.

