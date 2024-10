Napoli, occhi su Angel Gomes: Manna monitora il centrocampista del Lille

Il Napoli pronto a muoversi sul mercato: Angel Gomes nei radar di Manna

Notizie calcio Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continua a lavorare dietro le quinte, studiando attentamente le opportunità di mercato per rafforzare la rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno dei nomi che il Napoli sta seguendo è quello di Angel Gomes, centrocampista 24enne del Lille, che potrebbe rivelarsi un’opzione interessante per il mercato futuro.

Gomes, attualmente impegnato nel rinnovo con il Lille, è un trequartista veloce e tecnico, in grado di creare occasioni da gol grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di dribbling. Nato a Londra nel 2000, da madre portoghese e padre angolano, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Manchester United prima di trasferirsi in Francia.

Chi è Angel Gomes: il nuovo Scholes?

Angel Gomes ha mosso i primi passi nel calcio all’età di sei anni, entrando nell’academy del Manchester United. Dopo un lungo percorso nelle giovanili del club inglese, nel 2017 inizia ad allenarsi con la prima squadra, ma è al Lille che sta vivendo la sua definitiva consacrazione.

La sua creatività e il suo gioco rapido nell’uno contro uno lo rendono un giocatore chiave, tanto che viene spesso paragonato a un grande del passato come Paul Scholes, per la sua capacità di servire assist decisivi piuttosto che cercare la gloria personale.

Le scelte di Conte e le “riserve d’oro”

Manna segue con attenzione il profilo di Gomes, Conte dovrà gestire una rosa in cui molte riserve di lusso restano in panchina, senza la possibilità di rotazioni forzate dalle competizioni europee.

Senza coppe, infatti, il tecnico azzurro interverrà sulla formazione titolare solo in caso di necessità legate a infortuni o cali di forma. Tuttavia, un giocatore come Angel Gomes potrebbe dare a Conte più soluzioni per alternare i suoi uomini e rendere la squadra ancora più imprevedibile.

In attesa di sviluppi sul mercato, il Napoli continua a guardarsi intorno, pronto a cogliere ogni opportunità per rinforzare la rosa e puntare sempre più in alto.

