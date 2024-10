Perché Conte preferisce Politano a Neres? Tutta la verità

Nonostante numeri importanti, David Neres non riesce a trovare spazio tra i titolari del Napoli.



Perché Conte preferisce Politano a Neres? È una domanda che molti tifosi del Napoli si stanno ponendo, considerando l’impatto positivo di David Neres quando è stato chiamato in causa. Il brasiliano ha messo insieme 2 goal e 4 assist in soli 139 minuti, dimostrando di essere una pedina importante per l’attacco azzurro. Tuttavia, Antonio Conte continua a preferire Matteo Politano come titolare. Ma perché?

Super Politano: il punto fermo di Conte

Il primo motivo per cui Neres trova poco spazio è il rendimento di Matteo Politano. Nonostante abbia segnato solo un goal in stagione, Politano ha conquistato la fiducia di Conte grazie alla sua dedizione, al sacrificio e alla capacità di coprire tutta la fascia.

«Politano l’ho vissuto anche all’Inter e l’ho ritrovato molto più maturo sotto tutti i punti di vista», ha dichiarato Conte. Questa maturità si riflette anche nell’atteggiamento in campo: Politano non si limita a spingere in avanti, ma offre anche un importante contributo difensivo, una qualità che Conte ritiene fondamentale per il suo schema.

Modulo e lavoro difensivo: i fattori decisivi

Un altro elemento cruciale è il modulo adottato da Conte. Con il passaggio al 4-2-3-1, il tecnico salentino richiede agli esterni offensivi un grande lavoro in fase di non possesso, sia nella copertura difensiva che nel pressing alto.

Politano riesce a garantire questo equilibrio tra fase offensiva e difensiva, mentre Neres viene visto più come un giocatore creativo, adatto a giocare tra le linee come un numero 10. Al momento, però, questo ruolo non trova spazio nel sistema tattico di Conte.

Cosa manca a Neres per convincere Conte

Dopo la gara contro il Como, in cui Neres ha segnato ed è andato vicino alla doppietta, Conte ha spiegato cosa manca al brasiliano per guadagnarsi il posto da titolare: «Quello che frena David è l’equilibrio. Sta crescendo tanto, ma abbiamo dovuto lavorare molto per riportarlo a un buon livello fisico e tattico. Ha avuto momenti difficili in passato e ora sta ritrovando la giusta forma. Mi auguro di metterlo nelle condizioni di partire titolare quanto prima».

Le parole di Conte lasciano intendere che Neres sta facendo progressi, ma deve ancora dimostrare di poter garantire la stessa solidità difensiva di Politano.

Le prestazioni di Neres al Napoli: i numeri

Le statistiche parlano chiaro: Neres è un giocatore incisivo quando scende in campo, ma il suo utilizzo è stato limitato. Di seguito un riepilogo delle sue prestazioni:

Verona-Napoli : non ancora acquistato

: non ancora acquistato Napoli-Bologna : 2 minuti giocati e 1 assist

: 2 minuti giocati e 1 assist Napoli-Parma : 21 minuti giocati e 1 assist

: 21 minuti giocati e 1 assist Cagliari-Napoli : 9 minuti giocati e 1 assist

: 9 minuti giocati e 1 assist Juventus-Napoli : 17 minuti giocati

: 17 minuti giocati Napoli-Palermo (Coppa Italia) : 76 minuti giocati, 1 goal e 1 assist

: 76 minuti giocati, 1 goal e 1 assist Napoli-Monza : 3 minuti giocati

: 3 minuti giocati Napoli-Como: 11 minuti giocati e 1 goal

David Neres ha tutte le potenzialità per diventare un punto fermo del Napoli, ma deve ancora dimostrare di poter essere efficace anche senza palla, garantendo quell’equilibrio che Conte ritiene indispensabile. Fino ad allora, Matteo Politano rimarrà il titolare indiscusso, grazie alla sua capacità di coprire la fascia e offrire un contributo costante in fase difensiva.