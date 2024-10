Empoli-Napoli: nessuna restrizione per i tifosi azzurri

Notizie calcio Napoli. I tifosi del Napoli potranno finalmente tornare in trasferta. Dopo il divieto per la gara contro la Juventus, arriva l’ok per la sfida di campionato contro l’Empoli.

Importanti aggiornamenti sulla possibilità di trasferta per i tifosi del Napoli. Dopo i fatti di Cagliari e il conseguente divieto last-minute per la trasferta di Torino contro la Juventus, i residenti a Napoli potranno finalmente tornare a viaggiare al seguito della squadra. Buone notizie quindi per tutti i supporters partenopei che desiderano sostenere la squadra anche lontano dal Maradona.

Trasferte tifosi Napoli: la decisione del Viminale

L’ONMS (Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive) non ha inserito Empoli-Napoli tra le gare a rischio e quindi, come già emerso nei giorni scorsi e ora confermato, i tifosi azzurri residenti a Napoli avranno regolare accesso alla trasferta in Toscana. La decisione del Viminale rappresenta un’importante apertura verso il ritorno alla normalità per i tifosi del Napoli, che nelle ultime settimane avevano dovuto affrontare numerosi divieti e restrizioni.

L’atmosfera in Toscana si preannuncia calda e colorata, con i tifosi azzurri pronti a invadere pacificamente lo stadio dell’Empoli per sostenere la squadra di Antonio Conte. Dopo le limitazioni imposte in occasione delle trasferte precedenti, questa rappresenta un’opportunità importante per il popolo napoletano di far sentire la propria voce e il proprio supporto alla squadra in un momento cruciale della stagione.