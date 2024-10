Kvaratskhelia in bilico: il Napoli ha già pronto il sostituto

Il futuro del georgiano è incerto, ma Conte ha già un’alternativa

Notizie calcio Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, è legato al club partenopeo da un contratto a lungo termine, ma il suo futuro resta in bilico. Il georgiano, nonostante sia uno dei migliori giocatori dal punto di vista tecnico, percepisce un ingaggio inferiore rispetto ad alcuni suoi compagni di squadra. Secondo indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un rinnovo da circa sei milioni di euro a stagione, ma il calciatore non avrebbe ancora dato una risposta definitiva.

La società azzurra ha tempo fino a giugno per valutare se confermare Kvaratskhelia o considerare un’eventuale cessione, nel caso in cui il giocatore esprima la volontà di partire. Tuttavia, Antonio Conte potrebbe già avere in casa il suo sostituto.

David Neres: l’alternativa già pronta in casa Napoli

Nel frattempo, il Napoli potrebbe non dover cercare troppo lontano per trovare il possibile erede di Kvaratskhelia. David Neres, il brasiliano arrivato in estate dal Benfica, è già pronto a prendere il suo posto. Neres, che si è distinto per la sua velocità e tecnica, ha convinto Antonio Conte, che non ha nascosto il suo entusiasmo: “Calciatore fortissimo”, avrebbe confidato a chi gli è vicino.

Neres, abituato a giocare prevalentemente sulla fascia sinistra, ha tutte le caratteristiche per imporsi come titolare e sfruttare al massimo le opportunità nel caso in cui Kvaratskhelia decida di andare via. La sua abilità nell’uno contro uno e la capacità di creare occasioni da gol lo rendono un’arma in più nel reparto offensivo di Conte.