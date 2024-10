Il murale gigante di Kvaratskhelia illumina Tbilisi: la Georgia celebra il suo idolo

Un omaggio monumentale per il talento del Napoli nel cuore della capitale georgiana.

In Georgia, l’entusiasmo per Khvicha Kvaratskhelia ha raggiunto nuove vette. Un enorme murale raffigurante il numero 77 del Napoli è apparso a Tbilisi, testimoniando l’amore incondizionato del popolo georgiano per il suo campione.

Murale per Kvaratskhelia nel cuore di Tbilisi

Sull’intera facciata di un grattacielo nella capitale georgiana, spicca ora l’immagine di Kvaratskhelia insieme ai connazionali Giorgi Mamardashvili, portiere del Valencia, e Georges Mikautadze, attaccante del Lione. Questo monumentale murale non è solo un’opera d’arte urbana, ma anche un simbolo dell’orgoglio nazionale per i talenti che portano alto il nome della Georgia nel calcio europeo.

Una stella in ascesa tra club e nazionale

Dopo essere stato nominato giocatore del mese di settembre in Serie A, Kvaratskhelia continua a incantare sia con la maglia del Napoli che con quella della nazionale. La Georgia, reduce da una vittoria per 1-0 contro l’Albania in Nations League, vede in lui il protagonista di una possibile qualificazione storica. Le sue recenti dichiarazioni hanno acceso ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi: “Partecipare al Mondiale è il sogno di ogni georgiano”.

Il sogno condiviso di un intero Paese

Il murale di Tbilisi rappresenta più di un semplice omaggio artistico; è il simbolo di un Paese che sogna insieme al suo campione. La Georgia guarda avanti con speranza, sostenuta dalle prestazioni eccezionali di Kvaratskhelia, affettuosamente soprannominato KK77 dai tifosi.