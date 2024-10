Castel Volturno, Conte arrivato con il fratello: si lavora sul recupero di Meret e la condizione di Lukaku

Prosegue il recupero di Meret con cautela, mentre Conte elabora un piano strategico per massimizzare il rendimento di Lukaku.

Castel Volturno, 11 ottobre 2024 – Antonio Conte è tornato al Training Center di Castel Volturno per la seduta di allenamento pomeridiana, e per l’occasione si è presentato con il fratello Gianluca. Secondo le ultime notizie fornite da Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, il clima all’interno del club è sereno e concentrato.

Atmosfera di lavoro al centro tecnico

“Tutto tranquillo a Castel Volturno, oggi solo seduta pomeridiana”, ha dichiarato Modugno ai microfoni di Marte Sport Live. Conte, insieme al suo match analyst e collaboratore tecnico, è impegnato nei preparativi per accogliere la squadra. L’allenatore ha trasmesso un messaggio di positività, sottolineando l’importanza del buon umore nel processo di preparazione.

Meret: il recupero prosegue con cautela

Nel frattempo procede il recupero di Alex Meret. “Meret? Deve completare il percorso riabilitativo. Caprile – evidenzia Modugno – ha giocato nella partitella con la Juve Stabia: è un indizio. Si vuole recuperare Meret, ma i problemi muscolari vanno gestiti con buonsenso. Si aspetterà, è giusto che si valuti tutto con grande serenità”.

Un “Piano” strategico per Lukaku

In vista delle prossime partite, Conte ha elaborato un “piano” strategico per Romelu Lukaku. L’allenatore mira a far sì che il bomber belga raggiunga una condizione ottimale per poter giocare almeno 80 minuti in campo. “La partita di ieri ha fornito indicazioni utili sul piano tattico”, ha rivelato Modugno, enfatizzando l’importanza di coinvolgere Lukaku nelle esercitazioni.

“La partita di ieri è servita a mettere un po’ di benzina nelle gambe e dare indicazioni sul piano tattico. E’ stata una prova funzionale soprattutto a Lukaku, che deve arrivare a giocare almeno 80 minuti: l’idea di Conte è quella di coinvolgerlo per quanto più tempo possibile nelle varie esercitazioni, per far trovare sempre più la condizione al bomber belga”.