Rinnovo Kvaratskhelia, Dgebuadze: “Se la differenza è di 2 milioni, è bene che la società dimostri flessibilità”

Il giornalista georgiano, ai microfoni di Radio Napoli Centrale, è tornato a parlare del rinnovo di Kvaratskhelia.

In un’intervista esclusiva a Radio Napoli Centrale, il giornalista georgiano Kahka Dgebuadze ha discusso il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, con particolare attenzione al suo contratto. Con un nuovo incontro previsto per novembre, la situazione si fa sempre più intrigante. Ecco come ha esordito il giornalista:

“Vincere in Champions League col Napoli non so se è possibile, so che la prossima stagione ci arriverà. Intanto, la questione con Kvara è aperta perché non c’è nessuna novità sul contratto. A novembre ci sarà un nuovo incontro tra le parti e vedremo. Sarebbe molto importante, anche per Conte, avere Kvara nella sua squadra per la prossima stagione, perché sarebbe fondamentale in Champions League. Ci sono diverse notizie sul rinnovo, anche quello della distanza tra le parti, si tratterebbe di due milioni di differenza. In questa situazione, tutto è possibile”.

Situazione contrattuale

Dgebuadze ha sottolineato che non ci sono aggiornamenti significativi sul rinnovo del contratto di Kvaratskhelia. “Non posso dire niente con certezza. 8 milioni per Theo Hernandez sono ritenuti troppi, per Kvara è una richiesta giusta? L’agente non ha mai smentito né confermato gli 8 milioni, sono notizie che si leggono. Per un giocatore come Kvara, lo stipendio deve cominciare almeno da 6 milioni e se la differenza è di 2 milioni, è bene che la società dimostri flessibilità. È difficile discutere lo stipendio di un giocatore, comunque. La società doveva rinnovare alla vittoria dello scudetto, ma ormai è passato e non ha senso commentarle”, ha affermato.

Si parla di una distanza di due milioni tra le richieste dell’agente e le offerte del club, il che potrebbe complicare le trattative.

Infortuni e condizione fisica

Per quanto riguarda le condizioni fisiche del giocatore, Dgebuadze ha rassicurato i tifosi:

“Foto del piede di Kvara? “Non ci sono novità sul suo infortunio, ma credo sarà pronto per la prossima partita. Neres? Abbiamo fatto un calciomercato fantastico quest’estate e mi piace molto perché con questi giocatori molto forti, abbiamo visto come giocano Anguissa, Lobotka, Politano, la concorrenza fa sempre bene ai giocatori, anche a Kvara e questa concorrenza gli farà bene per giocare ancora meglio. La concorrenza farà bene ai giocatori e alla squadra”.