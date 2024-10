LDT, scandalo Mediatico: La Rabbia dei Tifosi del Napoli

“Napoli Senza Voce”: La Lettera dei Sostenitori Azzurri

Un gruppo di tifosi del Napoli ha scritto una lettera accorata alla redazione di napolipiu.com, esprimendo profondo malcontento per quella che percepiscono come una continua ingiustizia mediatica nei confronti della squadra e della città. Secondo loro, alcuni media del Nord sarebbero sempre pronti a gettare fango sul Napoli e sui napoletani.

“Carissimo Direttore, è scandalo continuo su questa Napoli senza voci e televisioni ma alla mercè dei pinco pallino del Nord sempre pronti a sputare veleno sul Napoli e i napoletani. Dopo la cosiddetta Unità d’Italia il Sud si è ritrovato con una classe politica inadeguata e una classe mediatica colonizzata agli interessi del profondo Nord.

Il Corriere della Sera e Roberto Saviano hanno condensato appieno questo concetto. La foto di Genny la Carogna per introdurre l’articolo sull’inchiesta milanese che riguarda mafia e ultras solo dalle loro parti è scandalosa.

Certo il Prof. Gennaro De Crescenzo ci è andato alla grande su certe mistificazioni giornalistiche e dei napoletani che si adoperano in tali meccanismi giornalistici. Al Nord non esistono i Saviano che denigrano alla stessa maniera dei Saviano napoletani. E’ un revival giornalistico che si protrae da tempi lontani.

Si deve parlare della microcriminalità a Milano ed ecco che Fuori dal Coro (9/10/2024) fa partire una rissa in anteprima da Napoli. Certo su determinati comportamenti giornalistici dovrebbe vigilare l’Odg ma lo sanno anche le pietre che l’Ordine è da tempo inadempiente su certe tematiche. E’ un meccanismo che si manifesta in tuti i campi dal politico, al sociale e anche allo sport con effetti negativi solo e sempre per il Meridione”.

I tifosi aggiungono: “C’è qualcuno all’Odg che ha dato uno sguardo ai tanti titoli e titoloni dei giornali che in questi giorni sono corsi in soccorso del designatore arbitrale. Nessuna critica ma solo un Rocchi amareggiato per quanto combinano gli arbitri che lui manda in campo.

Sono anni che da più parti si chiedono le dimissioni del designatore arbitrale per quanto combinano da anni gli arbitri nell’assegnazione di scudetti e coppe e questi ci fanno sapere di un Rocchi indignato.

Forse l’impresa di Rapuano in Supercoppa non è il copia incolla delle gesta di Mazzoleni a Pechino? Ma all’Odg hanno dato uno sguardo all’elenco degli errori arbitrali messo tanto in mostra dalla Gazzetta? Sono giorni che i media torinesi, supportati dai media nazionali, stanno conducendo una campagna mediatica strumentale in favore della Juventus con tabelle ed elenchi farlocchi mistificando sulla realtà dei fatti e celando i reali accadimenti.

E tutto questo succede nella Napoli e nel Sud senza voce e senza speranze. La salutiamo ricordando le parole del grande Mourinho: “I silenzi hanno creato Calciopoli”.

Vincenzo L., Gaetano P., Enzo G., Francesco I., Giuseppe E., Bernardo D., Benito C.