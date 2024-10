Adani: “Il Napoli ha un nuovo Kim. Neres? Vi svelo una cosa”

La vittoria del Napoli contro l’Empoli sotto la lente di Conte e Adani

Notizie calcio Napoli – Nella puntata di “Viva el Futbol“, si è discusso a lungo della vittoria del Napoli contro l’Empoli, soffermandosi su un primo tempo tutt’altro che brillante per gli azzurri. “Primo tempo bruttissimo anche per merito dell’Empoli, che avrebbe meritato due gol.

Il Napoli non arrivava sulle seconde palle e Lukaku non riusciva a tenere la sfera. Però, come dissi, il Napoli non lo vedremo calciare tanto, ma sarà cinico e vincerà anche quando meriterebbe di pareggiare. Conte ha avuto il coraggio di togliere Lukaku, perché non era efficace. La partita poteva sbloccarsi solo su rigore“, ha affermato Cassano.

Anche Lele Adani ha voluto dire la sua, sottolineando l’importanza di Buongiorno in difesa. “Il Napoli ha fatto poco nel primo tempo, ma bisogna rilevare il lavoro difensivo. Quest’anno il Napoli ha preso il sostituto di Kim: Buongiorno, con le sue coperture e rincorse, ha limitato l’Empoli, che ha tirato poco nonostante la mole di gioco“.

Adani ha poi concluso elogiando la determinazione di Simeone e l’impatto di Neres. “Di buono prendo questo e non il gioco. Lukaku? Si è parlato del braccio armato di Conte in campo, ma alla fine esce a mezz’ora dalla fine. Simeone è stato famelico sul rigore. I 20 minuti di Neres fanno bene all’anima“.