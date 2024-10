De Laurentiis: “Conte tra i migliori al mondo, Kvaratskhelia resta finché vogliamo”

Le parole del presidente del Napoli su Conte e il futuro di Kvaratskhelia

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi su Antonio Conte e sul futuro di Kvicha Kvaratskhelia, due dei temi più caldi per i tifosi azzurri.

Sul tecnico salentino, De Laurentiis ha voluto chiarire: “Conte non ha bisogno di venire nella città partenopea per far sapere chi è e cosa sa fare. Tutti quanti lo abbiamo sempre considerato uno dei cinque migliori allenatori al mondo. Io già l’ho detto, per scaramanzia non dobbiamo parlare. Lasciate lavorare silenziosamente Conte, la concentrazione è importante, non bisogna mai distrarsi”.

Riguardo al futuro del talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, il patron azzurro ha espresso un concetto chiaro: “I giocatori che adesso sono con noi rimarranno a Napoli finché lo desidereremo noi. Nel momento in cui considereremo la loro avventura terminata, abbiamo avuto casi precedenti e non ce ne siamo mai fatti un problema anche in passato”.

De Laurentiis ha poi concluso sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra società e calciatori: “Abbiamo sempre rispettato quello che un calciatore vuole fare, e un giocatore deve rispettare quelli che sono i nostri investimenti economici”.