Delio Rossi: “L’Inter favorita per lo scudetto, il Napoli può solo inseguire”

L’opinione di Delio Rossi sulla corsa scudetto: Inter in vantaggio, Napoli indietro

Delio Rossi è intervenuto nel programma radiofonico “1 Football Club”, condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio, per esprimere la sua opinione sulla lotta per lo scudetto in Serie A. L’ex allenatore ha indicato l’Inter come la favorita principale, lasciando al Napoli un ruolo da inseguitore.

“Sicuramente l’Inter è la squadra più forte in assoluto in questo momento,” ha affermato Rossi senza mezzi termini. “Ha una rosa profonda e ben strutturata, con giocatori di qualità in ogni reparto. L’Inter ha continuità, esperienza e un allenatore che sa come gestire la pressione in queste situazioni.”

Napoli può competere, ma deve migliorare

Rossi ha comunque voluto sottolineare che il Napoli non è lontano dalle prime posizioni, anche se ci sono aspetti da migliorare per poter realmente impensierire i nerazzurri. “Il Napoli è stato ulteriormente rafforzato e ha un allenatore tra i migliori in circolazione. Però, quando si compete su più fronti, è difficile mantenere lo stesso livello di rendimento. La squadra ha qualità, ma deve ancora trovare la giusta continuità per puntare davvero al titolo.”

Rossi ha anche evidenziato come il Napoli abbia il vantaggio di avere un allenatore che rende al massimo quando deve gestire una sola competizione, ma per il momento, la lotta scudetto sembra favorire i nerazzurri: “Quando hai una sola competizione su cui concentrarti, tutto diventa più semplice. Conte è un allenatore capace di sfruttare al massimo queste condizioni, ma la realtà è che l’Inter oggi è più avanti.”

La difesa del Napoli: un punto di forza, ma non basta

Rossi ha anche parlato del miglior reparto del Napoli, evidenziando la forza della difesa: “Il fatto che la difesa sia il miglior reparto del Napoli la dice lunga. La squadra è solida, è vero, ma per puntare al titolo serve qualcosa in più anche davanti. Ci sono ancora giocatori che possono migliorare e il Napoli deve lavorare su questo per competere con l’Inter fino alla fine.”

Kvaratskhelia e la gestione dei rinnovi

Infine, Delio Rossi ha toccato il tema del rinnovo di Kvaratskhelia, uno dei giocatori chiave del Napoli: “Kvara è arrivato da perfetto sconosciuto e ha dimostrato di essere un talento eccezionale. Quando un giocatore mostra questo tipo di valore, è giusto che venga riconosciuto anche economicamente. In una squadra, è importante avere fasce salariali ben definite per evitare squilibri nello spogliatoio. Se un giocatore merita di essere nella fascia top, bisogna adeguare il suo stipendio, altrimenti è meglio cederlo.”

Secondo Delio Rossi riflettono il Napoli di Antonio Conte dovrà lavorare sodo per colmare il gap con l’Inter e puntare seriamente al titolo. Tuttavia, il potenziale per riportare lo scudetto sotto il Vesuvio c’è.