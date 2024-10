David Neres: “Napoli mi sta cambiando, voglio aprire le porte ai brasiliani”

L’attaccante brasiliano racconta il suo percorso di crescita e l’ammirazione per i compagni

David Neres, uno degli acquisti estivi del Napoli, sta sorprendendo tutti per le sue qualità tecniche e il suo impatto ogni volta che entra in campo. Nonostante non parta ancora da titolare, il brasiliano riesce a cambiare le sorti del match ogni volta che mister Conte lo inserisce. Quest’oggi, Neres è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, raccontando il suo percorso e la sua crescita.

“Lavoro ogni giorno con il mister e lo staff, c’è una preparazione specifica per la velocità,” ha dichiarato Neres. “Non giocando tanti minuti, riesco a essere più veloce perché sono meno affaticato. Per il dribbling, mi ispiro a Ronaldinho e Messi, due leggende che ammiro profondamente“.

L’esperienza all’Ajax e l’ammirazione per Di Maria

Neres ha raccontato anche della sua esperienza all’Ajax: “Avevo 19 anni quando sono arrivato in Olanda. L’Ajax è stato fondamentale per me, perché lì c’è molta pazienza verso i giovani calciatori. Mi ha aiutato a crescere come persona e come atleta”.

L’attaccante brasiliano ha poi espresso grande stima per Ángel Di María: “Di Maria è un grandissimo calciatore, ma quello che mi impressiona di più è la sua umiltà e semplicità”.

La Serie A e il focus sul Napoli

Il salto alla Serie A non è stato semplice, ma Neres si sta adattando: “Fin dalla prima partita sono rimasto impressionato dall’intensità e dal livello tattico in Italia. Voglio migliorare ogni giorno grazie alle sessioni video con mister Conte“.

“Il mio obiettivo è crescere qui al Napoli e lavorare ogni giorno per il club. Sono totalmente focalizzato sul Napoli e voglio fare il meglio possibile“.

Vinicius e l’eredità brasiliana a Napoli

Parlando del connazionale Vinicius Junior, Neres ha dichiarato: “Non c’è nessun giocatore migliore di lui in questo momento, merita il Pallone d’Oro“.

Su Careca, leggenda del Napoli e del Brasile, Neres ha sottolineato: “Careca è stato una leggenda qui e al San Paolo. Non è giusto compararmi con lui, sono solo all’inizio. Eguagliare i suoi 18 assist sarà complicato, ma lavoro ogni giorno per migliorare”.

Infine, ha parlato del grande impatto che il Napoli ha in Brasile: “Napoli è molto apprezzata in Brasile e spero di aprire le porte ad altri brasiliani in futuro“.

Sguardo al calendario e ai prossimi impegni

Neres ha poi concluso parlando del calendario del Napoli: “Siamo concentrati sulla prossima partita contro il Lecce, ma sappiamo che dopo ci aspetta una sequenza molto impegnativa“.