Sorrentino: "Maradona mi chiamò dopo l'Oscar, c'era l'hostess che..." | VIDEO

L’aneddoto di Sorrentino sulla chiamata di Diego: “Con Maradona sono stato sempre sfortunato”

Il grande regista Paolo Sorrentino ha condiviso un aneddoto che ha il sapore amaro di un’occasione mancata. Nel corso della sua partecipazione alla puntata di “Tintoria”, Sorrentino ha raccontato quel momento unico e beffardo che lo ha visto quasi parlare con il suo idolo assoluto, Diego Armando Maradona.

“Quando stavo tornando da Los Angeles con l’Oscar per ‘La Grande Bellezza‘, ricevetti una telefonata,” ha raccontato il regista partenopeo. “Era l’assistente di Diego: ‘Aspetta un attimo, te lo passo’, mi disse. In quel momento il cuore mi batteva a mille: parlare con Maradona, il mio mito, dopo aver vinto l’Oscar, era il coronamento di un sogno. Ma davanti a me c’era l’hostess che mi intimava di spegnere il telefono perché l’aereo stava per decollare. ‘Spenga subito o ci saranno problemi!’ mi diceva“.

Quell’attimo di esitazione, tra il sogno e la realtà, è stato fatale. “Non sono riuscito a parlarci, anche se era lì, a portata di mano,” ha aggiunto Sorrentino. “Con Diego sono sempre stato un po’ sfortunato. Era un momento irripetibile, eppure mi è scivolato via così, a causa delle regole di volo“.

Maradona e Sorrentino: un legame mai del tutto afferrato

Per un tifoso del Napoli come Sorrentino, quella chiamata sfumata rappresenta molto di più di un aneddoto divertente: è il simbolo di quanto il legame con Diego sia speciale e al contempo complicato. “Diego era il sogno di tutti noi, rappresentava Napoli nel mondo,” ha dichiarato. “Poter parlare con lui, dopo aver portato in alto il nome dell’Italia e di Napoli agli Oscar, sarebbe stato il massimo. Ma evidentemente il destino ha voluto diversamente“.

Sorrentino non ha nascosto la sua delusione, ma ha voluto anche evidenziare la grandezza del Pibe de Oro: “Il fatto che Maradona volesse congratularsi con me è qualcosa che porto nel cuore, anche se non siamo riusciti a parlare. Diego era generoso, era sempre vicino alla sua gente, e io, come tanti altri, l’ho sempre amato per questo“.

“Parthenope”: il nuovo progetto che celebra Napoli

Durante la stessa intervista, Paolo Sorrentino ha parlato del suo nuovo film “Parthenope“, in uscita il 24 ottobre. Un progetto che è, a detta del regista, una vera e propria dichiarazione d’amore a Napoli. “Questa città mi ha dato tutto, è la mia fonte di ispirazione,” ha spiegato Sorrentino. “Parthenope racconta la bellezza e la complessità di Napoli, le sue contraddizioni, e il suo spirito unico. Diego, in qualche modo, è sempre presente in tutto ciò che faccio“.