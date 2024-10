Conte-Napoli, il retroscena su Osimhen: “Non perda tempo con me”

Il tecnico aveva piani ambiziosi per il bomber nigeriano nel nuovo corso azzurro

Una rivelazione destinata a far discutere i tifosi del Napoli. Antonio Conte aveva progettato un futuro importante per Victor Osimhen in maglia azzurra, ma il destino aveva in serbo una storia diversa.

Il retroscena, svelato da Mimmo Malfitano durante “Fuorigioco” su Televomero, getta nuova luce sulle dinamiche che hanno caratterizzato l’estate del club partenopeo. Il giornalista della Gazzetta dello Sport ha ricostruito un momento cruciale per il futuro della panchina azzurra.

“Il tecnico salentino aveva già pianificato tutto nei minimi dettagli“, racconta Malfitano. “Aveva presentato alla società due liste dettagliate: una con i giocatori chiave per il suo progetto, l’altra con quelli in partenza“. E qui arriva la sorpresa che nessuno si aspettava.

Proprio Osimhen, reduce da una stagione da capocannoniere e oggetto del desiderio dei top club europei, era stato inserito da Conte tra i pilastri della nuova era. Il bomber nigeriano, con le sue caratteristiche uniche, rappresentava l’elemento perfetto per il calcio verticale e aggressivo del tecnico pugliese.

Ma durante un confronto diretto, Osimhen fu categorico: “Mister, non perda tempo con me: ho deciso di lasciare il Napoli“. Parole che hanno segnato una svolta decisiva nelle strategie di mercato azzurre, spingendo Conte a virare su Romelu Lukaku come prima alternativa.

La disponibilità del club a soddisfare le richieste dell'allenatore testimonia quanto la dirigenza credesse nel progetto. Un retroscena che apre nuovi scenari e interrogativi sul futuro della panchina azzurra.