Caressa su Lukaku: “Conte può cambiare tutto”

Caressa commenta il momento del Napoli di Conte e di Lukaku

In un video pubblicato su YouTube, Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sulla lotta scudetto e sul Napoli. Il noto telecronista di Sky Sport ha riconosciuto i progressi fatti dagli azzurri sotto la guida di Antonio Conte: “Il Napoli è una cosa diversa rispetto alle altre. Gli azzurri hanno già acquisito una mentalità vincente dopo una stagione in cui la squadra si era persa. In questo, Conte ha già fatto passi in avanti”.

Tuttavia, Caressa non ha risparmiato critiche riguardo alla prestazione contro l’Empoli: “Contro l’Empoli non mi è piaciuto il Napoli, la partita mi ha annoiato tantissimo. Romelu Lukaku dà sempre il massimo con Conte, ma temo che con il Napoli il suo massimo sia al 60-65 per cento rispetto a quello che era con l’Inter. Deve migliorare molto”. Caressa ha però sottolineato come la mentalità di Conte possa essere un fattore decisivo per la lotta scudetto.

Kalulu, la carta in più per la Juve

Caressa ha poi parlato del difensore della Juventus, Pierre Kalulu, che si sta rivelando un elemento chiave dopo l’infortunio di Bremer: “Kalulu ha il record di passaggi in Serie A per un difensore, con 116 passaggi contro il Napoli, e il 96 per cento di passaggi riusciti tra Champions e campionato. Il francese sta facendo il regista arretrato”.

Il problema dello spettacolo in Serie A

Infine, Caressa ha chiuso il suo intervento con una riflessione sul gioco in Serie A: “Noi abbiamo un gioco lento e intricato invece che veloce e diretto. Questo non favorisce lo spettacolo e alla fine ci si annoia. Se giocare vuol dire passarsi la palla cento volte, allora il gioco c’è, ma lo spettacolo manca”.