Serie A, Gotti a rischio esonero: tutto si decide contro il Napoli

La sfida con il Napoli decisiva per il futuro di Gotti

Il futuro di alcuni allenatori in Serie A si gioca tutto nella prossima giornata. Tra questi c’è Luca Gotti, il cui destino sembra legato al risultato della sfida contro la capolista Napoli al Maradona. Dopo il pesante ko per 0-6 subito contro la Fiorentina, un’altra sconfitta pesante potrebbe spingere il presidente Sticchi Damiani a prendere una decisione drastica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il margine di errore per Gotti è ormai ridottissimo, e la partita contro il Napoli diventa una sorta di ultima chiamata per il tecnico. La situazione è delicata e in molti già si chiedono chi potrebbe prendere il suo posto in caso di un altro risultato negativo.

Il Napoli, dal canto suo, arriva alla sfida con grande fiducia e punta a mantenere il primato in classifica, nonostante il turnover previsto da Antonio Conte per gestire al meglio le energie in vista della sfida di martedì contro il Milan.

Una sfida che potrebbe segnare il destino di Gotti, ma che è anche l’occasione per il Napoli di continuare a stupire e far sognare i propri tifosi.