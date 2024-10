Viviano attacca il Napoli: “Primo in classifica, ma mi ha fatto cagare in tutte le partite”

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, ha espresso dure critiche nei confronti del Napoli a TvPlay

Il campionato vede attualmente Napoli, Inter, Juventus e Milan occupare le prime quattro posizioni, con queste squadre che sembrano le principali candidate nella corsa allo scudetto. Emiliano Viviano, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha condiviso il suo punto di vista sul rendimento delle big italiane, riservando commenti particolarmente pungenti al Napoli.

Critiche anche alla Juventus e a Thiago Motta

Viviano ha commentato la situazione della Juventus, riferendosi a una recente sconfitta inaspettata: “La Juventus dal punto di vista dei risultati c’è. Credo sia sbagliato al momento mettere in discussione il lavoro svolto finora dall’allenatore. Ma da estimatore convinto di Thiago Motta, sono il primo a criticarlo se fra tre mesi la squadra giocherà ancora così.”

Le parole di Viviano sul Napoli

L’ex portiere non ha risparmiato parole forti nei confronti del Napoli: “Il Napoli, ad esempio, è primo in classifica, ma mi ha fatto cagare in tutte le partite!” ha dichiarato Viviano, usando un linguaggio colorito per esprimere il suo disappunto sul gioco espresso dagli azzurri.

Un giudizio che fa discutere

Le dichiarazioni di Viviano hanno acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Nonostante il primo posto in classifica, secondo l’ex estremo difensore, il Napoli non avrebbe convinto dal punto di vista del gioco. Le sue parole sollevano interrogativi sulle aspettative nei confronti della squadra e sul peso dei risultati rispetto alla qualità delle prestazioni.