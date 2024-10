Slitta l’arrivo dell’agente di Kvaratskhelia: incontro a Milano per il rinnovo

Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia rinvia l’arrivo a Napoli

Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli riguardano Khvicha Kvaratskhelia, l’agente del calciatore, Mamuka Jugeli, arriverà a Milano per discutere del rinnovo contrattuale.

Inizialmente, era previsto che l’agente del talento georgiano, Mamuka Jugeli, arrivasse oggi a Napoli per discutere del rinnovo di contratto con la società azzurra. Tuttavia, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’arrivo è stato posticipato.

Incontro previsto a Milano durante Milan-Napoli

Jugeli arriverà direttamente a Milano martedì, in occasione della partita Milan-Napoli. Potrebbe essere proprio nel capoluogo lombardo che avverrà l’incontro decisivo con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del fantasista georgiano.

Kvaratskhelia resta concentrato sul campo

In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli ha commentato la situazione di Kvaratskhelia:

“Per quanto riguarda il rinnovo di Khvicha, c’è un dialogo in corso tra il club e l’entourage del giocatore. Non entro nei dettagli delle trattative, questo è compito della società. Ciò che mi interessa è che Kvaratskhelia rimanga concentrato sul campo. È un professionista esemplare e sta dando il massimo per la squadra. Mi auguro che si arrivi a un accordo che soddisfi tutte le parti.”

Il futuro di Kvaratskhelia al Napoli

Il futuro di Kvaratskhelia rimane incerto, ma la speranza è che l’incontro a Milano possa portare a un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte. I tifosi azzurri attendono con ansia aggiornamenti sulla situazione del loro talento.

