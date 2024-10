Rinnovo Kvaratskhelia: l’offerta del Napoli e le richieste dell’agente

Il futuro del georgiano è ancora incerto. L’agente ha fatto una richiesta al Napoli.

La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia tiene con il fiato sospeso i tifosi del Napoli. Tra offerte importanti e richieste dell’entourage, il futuro dell’attaccante georgiano è ancora tutto da definire.

L’offerta del Napoli per il rinnovo di Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avanzato una proposta significativa al giocatore. Lo scorso giugno, durante il ritiro della nazionale georgiana in Germania per le qualificazioni a Euro 2024, De Laurentiis ha incontrato il management di Kvaratskhelia. L’offerta prevede un rinnovo fino al 2029, con un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, incrementabile fino a 6 milioni grazie a bonus facilmente raggiungibili.

La risposta dell’agente Mamuka Jugeli

Nonostante l’offerta del Napoli, l’agente del giocatore, Mamuka Jugeli, ha preferito prendere tempo, aspettandosi un ulteriore sforzo economico da parte del club. La richiesta dell’entourage si avvicina agli 8 milioni di euro annui, creando una significativa distanza tra domanda e offerta.

Il nodo della clausola rescissoria

Un altro punto cruciale è rappresentato dalla clausola rescissoria. Il Napoli sarebbe disposto a inserirla, valutando Kvaratskhelia alla pari di Victor Osimhen, ovvero intorno ai 120 milioni di euro. Tuttavia, il management del calciatore non vorrebbe superare gli 80 milioni, temendo che una cifra troppo elevata possa scoraggiare eventuali acquirenti in futuro.

Quale futuro per Kvaratskhelia al Napoli?

La situazione è in evoluzione, e i tifosi partenopei sperano in una soluzione positiva che permetta a Kvaratskhelia di continuare a illuminare lo Stadio Maradona con le sue giocate. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il futuro dell’attaccante georgiano a Napoli.