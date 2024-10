Rinnovo Kvaratskhelia: Mamuka Jugeli in arrivo a Napoli, svolta vicina?

La trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia: si attende una svolta

Finalmente potrebbero esserci novità importanti sul fronte del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia. È il nodo più delicato rimasto per il Napoli dopo la scorsa stagione, e la situazione tiene banco da troppo tempo. Nonostante la capacità di Antonio Conte di mantenere alta la concentrazione dei suoi, è inevitabile che la questione del rinnovo stia creando qualche frizione.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, arriverà a Napoli nelle prossime ore per incontrare la dirigenza partenopea e discutere del prolungamento del contratto. Una visita che potrebbe segnare il tanto atteso punto di svolta, con il procuratore che resterà in città per i prossimi quattro giorni. Si attende dunque un’accelerazione decisiva che possa chiudere positivamente questa trattativa, importante per il futuro del club e del giocatore.

Napoli-Lecce: Conte prepara sorprese

Intanto, in vista della sfida contro il Lecce, in programma sabato alle 15 allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte starebbe valutando alcune novità in formazione. Tra queste, potrebbe esserci il riposo per Kvaratskhelia, con Neres pronto a sostituirlo dal primo minuto. In attacco, attenzione anche alla possibile titolarità di Simeone al posto di Lukaku, in un’ottica di turnover mirato a mantenere freschi i giocatori chiave.