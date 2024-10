Clamoroso Rashford-Napoli: C’è l’ok del giocatore. Tridente stellare per Conte

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: Rashford pronto a vestire l’azzurro?

Notizia sorprendente dal calciomercato: Antonio Conte punta con decisione su Marcus Rashford, stella del Manchester United. A riportare l’indiscrezione è il quotidiano catalano El Nacional, secondo cui l’attaccante inglese, nonostante un buon inizio di stagione con 4 gol e 3 assist, non rientrerebbe più nei piani dei Red Devils. Questo potrebbe aprire le porte a una cessione nelle prossime finestre di mercato.

Rashford, in passato accostato a club del calibro di Real Madrid, Barcellona, PSG e Bayern Monaco, potrebbe invece prendere la via di Napoli. Conte sta spingendo affinché la società azzurra aggiunga un altro giocatore di livello mondiale alla rosa, dopo l’acquisto di Scott McTominay, già diventato un elemento chiave del centrocampo partenopeo.

Rashford-Napoli: ci siamo?

La concorrenza per Rashford non manca, con squadre come Aston Villa e Olympique Marsiglia pronte a sfidare il Napoli per il suo ingaggio. Tuttavia, secondo El Nacional, il Napoli sarebbe l’opzione preferita dal giocatore. La prospettiva di unirsi al progetto di Conte e di giocare al fianco di Romelu Lukaku e Khvicha Kvaratskhelia potrebbe essere decisiva.

L’arrivo di Rashford a Napoli creerebbe un tridente d’attacco esplosivo e di livello internazionale, capace di impensierire qualsiasi difesa. I tifosi partenopei possono sognare un attacco stellare che, oltre a garantire gol e spettacolo, consoliderebbe il primato in Serie A, dove attualmente il Napoli è capolista, con un vantaggio di due punti sull’Inter.

Conte non si ferma: il progetto Napoli si allarga

Conte sembra avere le idee molto chiare sul futuro della squadra. Dopo l’arrivo di McTominay, sta lavorando per costruire un Napoli capace di competere non solo in Italia, ma anche in Europa. L’eventuale arrivo di Marcus Rashford rappresenterebbe un altro passo fondamentale verso l’obiettivo di rendere il Napoli una delle squadre più competitive del continente.

I tifosi sognano, e l’interesse per un nome come quello di Rashford non fa altro che alimentare l’entusiasmo attorno al progetto azzurro. La domanda resta: riuscirà il Napoli a battere la concorrenza e portare l’attaccante inglese al Maradona?