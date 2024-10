Napoli-Lecce, Conte cambia tutto: Tridente con Ngonge e Neres

Napoli-Lecce, Conte prepara il turnover: Ngonge e Neres pronti dal primo minuto

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Lecce al Maradona con un occhio alla gestione delle energie in vista del big match contro il Milan. Antonio Conte valuta il turnover e la possibilità di schierare un tridente inedito: Romelu Lukaku al centro, affiancato da Cyril Ngonge e David Neres. Un trio tutto mancino che potrebbe sorprendere i pugliesi.

Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbero prendersi un turno di riposo dopo sette partite consecutive e gli impegni con le rispettive nazionali. Ngonge e Neres, dopo aver brillato contro il Palermo in Coppa Italia, sono pronti per la chance dal primo minuto in campionato. L’attesa è alta: doppietta per Ngonge e gol più assist per Neres contro i rosanero. Sabato al Maradona potrebbero invertire le fasce e creare nuovi pericoli agli avversari.

Lukaku resta il perno dell’attacco

Romelu Lukaku non si tocca. Nonostante la prova opaca contro l’Empoli, Conte insiste sul belga per aiutarlo a ritrovare la giusta forma in vista del Milan. L’obiettivo è tornare decisivo, come contro il Como prima della sosta, quando ha realizzato un rigore e servito due assist.

Altri cambi in arrivo?

Oltre all’attacco, anche la difesa e il centrocampo potrebbero vedere novità. Mathías Olivera è pronto a tornare titolare sulla fascia sinistra, con Rafa Marin e Juan Jesus in lizza per un posto al centro della difesa. Alex Meret potrebbe rientrare in porta dopo l’infortunio, mentre a centrocampo Conte dovrebbe confermare il trio composto da Anguissa, Billy Gilmour e Scott McTominay, con quest’ultimo che potrebbe adattarsi al 4-3-3 già visto contro l’Empoli.

Napoli si prepara così a una sfida importante per mantenere alta la fiducia e l’entusiasmo dei tifosi, con uno sguardo già rivolto al San Siro per la sfida di martedì contro il Milan.