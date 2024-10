Manfredi sullo Stadio Maradona: “Aspettiamo l’offerta, noi siamo pronti”

Collaborazione tra Comune, De Laurentiis e Abodi per il futuro dello stadio

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto a Radio Marte durante “Forza Napoli Sempre” per fare il punto sul progetto di riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona. “Ci siamo incontrati più volte con Aurelio De Laurentiis e il ministro Abodi, c’è la massima disponibilità da parte dell’amministrazione per affrontare questo percorso”, ha affermato Manfredi.

Il sindaco ha chiarito che il Comune favorirà il processo di ristrutturazione, sempre nel rispetto della legge sugli stadi, per avere un impianto moderno ed efficiente, capace di ospitare competizioni internazionali. “È nell’interesse della città e della nostra amministrazione avere uno stadio all’altezza, anche pensando agli Europei del 2032”, ha sottolineato.

La questione della vendita del Maradona

Riguardo alla possibile vendita dello stadio, Manfredi ha definito questa idea un “falso problema”: “Se ci fosse un trasferimento della proprietà, avverrebbe solo a seguito del processo di ristrutturazione. Il vero tema è l’entità dell’investimento e la qualità del progetto. Senza una proposta formale da parte della società Calcio Napoli, non possiamo iniziare il percorso amministrativo”.

Manfredi ha poi aggiunto che il Comune è pronto ad agire non appena verrà presentato un progetto concreto, e che è stato firmato un accordo con Sport&Salute per fare da advisor tecnico e giuridico durante tutte le procedure.

Il centro sportivo del Napoli a Bagnoli

Manfredi ha anche parlato del possibile centro sportivo del Napoli a Bagnoli. I terreni appartengono a Invitalia e, come commissario di governo, il sindaco ha spiegato che sarà necessario attendere una proposta ufficiale. “Solo con una proposta concreta potremo procedere all’avviso pubblico, ma la considereremo con attenzione”, ha affermato.

Europei 2032 a Napoli: “Serve lo stadio”

Riguardo alla possibilità che Napoli ospiti gli Europei del 2032, Manfredi ha ribadito l’importanza del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona: “Sto lavorando al massimo per questo obiettivo, ma senza uno stadio all’altezza, non sarà possibile. È fondamentale per ottenere l’omologazione UEFA e far sì che Napoli rientri tra le città ospitanti”.

Napoli di Conte: “Un grande allenatore per una grande squadra”

Nel corso dell’intervista, Manfredi ha anche speso parole positive per il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte: “Conte è un grande professionista, il lavoro è il suo mantra e sono sicuro che ci darà grandi soddisfazioni. Anche Aurelio De Laurentiis ha fatto un’ottima campagna acquisti, dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene della città e dei tifosi”.