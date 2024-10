Stadio Maradona, l’architetto Zavanella: “Incontro con De Laurentiis, il restyling è vicino”

Restyling Stadio Maradona: si decide il futuro del tempio azzurro

L’architetto Gino Zavanella, incaricato dei lavori allo Stadio Diego Armando Maradona, è intervenuto durante la trasmissione “Febbre a 90” su Vikonos Web Radio/Tv, fornendo importanti aggiornamenti sul futuro della struttura di Fuorigrotta. Zavanella ha confermato l’intenzione di proseguire con una ristrutturazione “pesante” del Maradona, piuttosto che con una ricostruzione completa.

“Il nuovo stadio Maradona? È tutto nelle mani dell’amministrazione comunale e di Aurelio De Laurentiis. Per quanto mi riguarda, siamo pronti. Abbiamo già avuto alcuni incontri con il presidente, bisogna solo decidere la linea da seguire. L’ipotesi più probabile è quella di una ristrutturazione più consistente, con l’obiettivo di avvicinare le tribune al campo e lavorare sulla copertura”, ha spiegato Zavanella.

Un Maradona da 50mila spettatori e aperto sette giorni su sette

Uno dei punti centrali riguarda la capienza dello stadio, che potrebbe arrivare ad ospitare 50mila spettatori. “Anni fa pensavamo a uno stadio da 40mila posti, ma oggi puntiamo almeno a 50mila”, ha aggiunto l’architetto, confermando la volontà del club di creare un impianto all’altezza delle aspettative dei tifosi partenopei.

Il restyling prevede anche interventi per migliorare la fruibilità della struttura non solo durante le partite, ma sette giorni su sette. Zavanella ha evidenziato la necessità di rivedere la viabilità a Fuorigrotta, creare parcheggi, e ampliare i servizi, così che il Maradona possa diventare un vero punto di riferimento per la città di Napoli.

Il ruolo dell’amministrazione e gli Europei come occasione

Il progetto di restyling dovrà necessariamente essere sviluppato in collaborazione con l’amministrazione comunale. “Lo stadio deve restituire qualcosa alla città, queste funzioni vanno studiate con le massime autorità cittadine, con il sindaco Gaetano Manfredi e ovviamente con il presidente De Laurentiis”, ha ribadito Zavanella.

Riguardo ai tempi, l’architetto si è detto fiducioso: “L’appuntamento sarà a breve, nelle prossime settimane spero di poter annunciare il via libera. Gli Europei rappresentano un’occasione da non perdere, soprattutto per Napoli”.