Manna inarrestabile, Napoli in pole per Luiz Felipe: possibile colpo a zero dall’Al-Ittihad

Il difensore Luiz Felipe sta trattando la rescissione del contratto e potrebbe rinforzare la difesa del Napoli a gennaio.

Il Napoli si prepara a un mercato invernale ‘strategico’ e uno dei nomi che sta circolando con insistenza è quello di Luiz Felipe. Il difensore italo-brasiliano, attualmente in trattativa per la rescissione del contratto con l’Al-Ittihad in Arabia Saudita, potrebbe rivelarsi un’occasione imperdibile per il club partenopeo.

Rescissione imminente

Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, Luiz Felipe sta definendo gli ultimi dettagli della sua uscita dall’Al-Ittihad, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. A soli 27 anni, il difensore ha già accumulato un’importante esperienza in Serie A, avendo giocato con la Lazio e dimostrando qualità apprezzate da addetti ai lavori e tifosi. Ecco quanto scritto sul suo profilo X:

“Luiz Felipe sta trattando gli ultimi dettagli della rescissione del contratto con l’Al-Ittihad Club. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il difensore brasiliano sarà libero sul mercato”.

Un rinforzo per il futuro

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è soddisfatto della rosa attuale ma è alla ricerca di un difensore centrale e di un esterno destro per completare il suo progetto. Luiz Felipe, con la sua versatilità—capace di adattarsi anche come terzino destro—potrebbe essere l’elemento mancante. Inoltre, la sua possibile acquisizione a costo zero rappresenterebbe un affare vantaggioso, considerando che Juan Jesus lascerà il club al termine della stagione, data la scadenza del suo contratto.