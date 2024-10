Juventus KO con lo Stoccarda, Thiago Motta mette le mani avanti: “Io vi avevo già avvisato”

Dopo l’ultima sfida in Champions della Juventus, Motta sottolinea la necessità di migliorare per competere ai massimi livelli.

In una serata difficile per la Juventus, la squadra di Thiago Motta è stata battuta 0-1 dallo Stoccarda nella sfida di Champions League. Al termine del match, Motta ha commentato la prestazione della sua squadra e il valore dell’avversario in conferenza stampa.

“Perdere dà sempre fastidio e non piace a nessuno. Bisogna digerire il prima possibile, lasciarci questo match alle spalle e guardare avanti”, ha esordito Motta, riconoscendo la superiorità degli avversari. “Ve l’avevo detto che non sarebbe stato facile contro lo Stoccarda. La partita di oggi è stata durissima e loro hanno vinto meritatamente. Abbiamo subito il loro gioco per gran parte del match”.

Il tecnico ha poi evidenziato le qualità della squadra tedesca, sottolineando che lo Stoccarda si era già dimostrato una formazione temibile, avendo ottenuto buoni risultati contro squadre di alto livello come Real Madrid e Borussia Dortmund. “Dobbiamo migliorare per competere a questo livello”, ha affermato Motta, mettendo in evidenza la necessità di crescita della Juventus.

In merito alle sostituzioni, Motta ha spiegato le sue scelte strategiche. “Ho messo Timothy per giocare insieme a Cambiaso e ho sostituito Vlahovic con Kenan”, ha detto, indicando la volontà di cercare nuove soluzioni in un momento di difficoltà.

Quando gli è stato chiesto cosa non gli fosse piaciuto della partita, Motta ha risposto con sincerità: “È stata una partita complicata contro una squadra che è stata superiore. Dobbiamo migliorare in ogni aspetto del gioco”. Nonostante la sconfitta, ha trovato spunti positivi, evidenziando che a tratti la sua squadra è riuscita a creare opportunità in ripartenza, anche se non a sufficienza per competere con le migliori.