Rinnovo Kvaratskhelia, Napoli e agente ancora distanti: Ecco cosa trapela

Rinnovo Kvaratskhelia: Napoli vuole blindarlo, ma l’accordo è lontano

La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia con il Napoli è entrata nel vivo, ma le parti sembrano ancora distanti. Il contratto del georgiano, attualmente in scadenza nel 2027, potrebbe essere prolungato fino al 2029, ma ci sono ostacoli da superare.

Secondo il Mattino, il Napoli ha messo sul tavolo un’offerta significativa, con un aumento dell’ingaggio a circa 5-6 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il manager di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, chiede una cifra più alta, che si avvicina agli 8 milioni. La trattativa è ferma, e le divergenze sull’ingaggio sono solo uno dei problemi.

La clausola rescissoria: il nodo più difficile

Uno dei punti critici è la clausola rescissoria. Il Napoli vorrebbe fissare una cifra simile a quella di Victor Osimhen, intorno ai 120 milioni di euro, per garantire una protezione adeguata in caso di interessamenti esterni. L’entourage di Kvaratskhelia, però, spinge per una clausola più bassa, circa 80 milioni, temendo che una cifra troppo alta possa scoraggiare potenziali compratori.

Il futuro di Kvaratskhelia rimane incerto

Kvaratskhelia è un giocatore chiave per il Napoli e i tifosi sperano che il club riesca a trovare un accordo per blindare il suo talento. Al momento, però, il rinnovo sembra tutt’altro che scontato, e la possibilità di vedere Kvara altrove non è da escludere se le parti non troveranno un compromesso.