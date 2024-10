Kvaratskhelia, clausola da 120 milioni: Possibile incontro prima di Napoli-Lecce

Napoli vuole blindare Kvara: possibile blitz prima di Napoli-Lecce

Il Napoli è deciso a blindare Khvicha Kvaratskhelia. Aurelio De Laurentiis ha fissato una clausola da 120 milioni per la sua stella, lo stesso valore di Osimhen. La trattativa per il rinnovo del contratto del georgiano, attualmente valido fino al 2027, si fa sempre più intensa.

Il club azzurro ha messo sul piatto un’offerta da cinque milioni di euro a stagione, ma l’agente Mamuka Jugeli punta più in alto, chiedendo almeno otto milioni per siglare l’accordo.

De Laurentiis difende il suo gioiello: trattativa in corso

Nel frattempo, il presidente azzurro non cede alle pressioni: Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino, il Napoli non intende perdere uno dei suoi campioni e le trattative per il rinnovo si fanno sempre più cruciali. L’agente di Kvaratskhelia è in Italia e potrebbe esserci un blitz a Napoli prima della partita contro il Lecce.

I tifosi azzurri sperano in un segnale positivo che possa confermare Kvara come uno dei simboli del futuro partenopeo.

L’offerta del Napoli potrebbe salire fino a sei milioni netti senza bonus, una cifra che potrebbe rappresentare un compromesso per mettere d’accordo tutte le parti. De Laurentiis ha le idee chiare: Kvaratskhelia vale quanto Osimhen e non sarà lasciato andare senza una clausola adeguata.

I tifosi del Napoli possono essere certi di una cosa: la società è determinata a trattenere i suoi campioni sotto il Vesuvio e a continuare a sognare in grande. Nessuna offerta verrà accettata senza il giusto valore e Kvara è destinato a restare la stella azzurra ancora a lungo.