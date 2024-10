Napoli su Dedic, ma il Salisburgo spara alto: La reazione di ADL

Manna in cerca di rinforzi per gennaio, Dedic nel mirino del Napoli

Il Napoli è alla ricerca di un esterno destro in vista del mercato di gennaio. Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, è intenzionato ad accontentare le richieste del tecnico Antonio Conte. Matteo Politano sta dando il massimo, ma non può reggere tutta la stagione a ritmi così elevati. Dall’altra parte, Pasquale Mazzocchi non sembra garantire lo stesso livello di affidabilità. La necessità di un rinforzo, dunque, è evidente.

Uno dei nomi in cima alla lista del Napoli è Amar Dedic, talentuoso esterno destro del Salisburgo. Il club partenopeo aveva già tentato di colmare questa lacuna durante l’estate, senza però riuscire a chiudere l’affare.

Richiesta shock del Salisburgo per Amar Dedic

Recentemente, Giovanni Manna avrebbe tenuto un incontro online con il Salisburgo e l’entourage del calciatore per discutere di una possibile trattativa. Tuttavia, la risposta del club austriaco è stata sorprendente: la valutazione del giocatore è salita a 30 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono alcuni milioni di bonus. Non solo, anche le richieste dell’entourage del giocatore sono elevate, con uno stipendio richiesto di 3,5 milioni di euro all’anno.

Queste cifre hanno sorpreso Manna e la società azzurra, che ritiene le richieste del Salisburgo e dell’entourage del calciatore eccessive e fuori mercato. Non è escluso che il club austriaco stia già trattando con qualche società della Premier League, visto il livello della richiesta economica.

Il Napoli prepara un piano B per gennaio

Il Napoli non intende farsi cogliere impreparato e Manna è già pronto a valutare alternative in vista di gennaio. Potrebbero tornare in gioco alcuni nomi già trattati la scorsa estate o spuntare qualche sorpresa. Il club azzurro, dunque, è pronto a muoversi con decisione per trovare il giusto rinforzo e garantire a Conte un esterno destro all’altezza.

La strategia del Napoli è chiara: evitare spese folli ma non rinunciare alla qualità. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale direzione prenderanno le trattative, con l’obiettivo di rinforzare una rosa già competitiva e continuare a lottare ai massimi livelli.