Mercato Napoli, Tchatchoua e Dedic per gennaio? La richiesta del Salisburgo

Ceccarini si sofferma sulle strategie del Napoli in vista della sessione invernale, con occhi puntati su rinforzi e potenziali addii.

Niccolò Ceccarini, noto esperto di calciomercato, ha fornito diversi aggiornamenti sulle strategie del Napoli in vista della sessione invernale di trasferimenti. Nonostante il club di Aurelio De Laurentiis occupi attualmente il primo posto in classifica, il club sembra intenzionato a rinforzare la propria rosa.

Rinforzo delle Corsie Esterne

Ceccarini sottolinea la necessità di un rinforzo sulla corsia esterna. Il Napoli sta attendendo un segnale da Antonio Conte per valutare se sarà necessario intervenire già a gennaio. Tra i profili monitorati spicca Tchatchoua, ma l’interesse è anche per Amar Dedic, laterale del Salisburgo. Tuttavia, il club austriaco ha fissato una richiesta economica elevata, rendendo l’operazione complessa. Anche il Manchester United è su Dedic, il che complica ulteriormente le manovre del Napoli.

“Tchatchoua è un profilo da monitorare ma tra i giocatori seguiti (e non solo da ora) c’è anche Dedic, laterale del Salisburgo. Su di lui si sta muovendo anche il Manchester United ma il Napoli resta in corsa. Il problema vero è la richiesta decisamente alta del club austriaco”.

Cessioni in Vista

Sul fronte delle cessioni, attenzione particolare su Giovanni Simeone. Con l’infortunio di Duvan Zapata, il Torino è in cerca di un attaccante e il “Cholito” rappresenterebbe una soluzione ideale. Il club granata sta aumentando la pressione per portarlo in squadra, e nelle prossime settimane questa ipotesi potrebbe concretizzarsi.

“Sul fronte delle cessioni, attenzione a Simeone. Il Torino, visto l’infortunio di Zapata, ha necessità di una punta e il Cholito sarebbe una soluzione ideale. I granata stanno aumentando il pressing e nelle prossime settimane l’ipotesi potrebbe diventare molto concreta”.