Calaiò: “Inter favorita, ma occhio al Napoli. Conte è un fenomeno, i trofei vinti parlano per lui”

L’ex attaccante azzurro elogia il lavoro di Conte e la concentrazione del Napoli in campionato mentre l’Inter mira alla Champions.

In un’intervista esclusiva a TuttoSport, Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha analizzato la corsa per lo scudetto, sottolineando l’attuale scenario del campionato di Serie A. Secondo Calaiò, l’Inter parte favorita, ma la squadra di Simone Inzaghi potrebbe trovarsi a fare i conti con una maggiore pressione nella Champions League.

“L’Inter, sulla carta, è la squadra da battere”, ha dichiarato Calaiò. “Tuttavia, credo che la loro attenzione sia più rivolta verso la Champions, il che potrebbe costargli qualche punto in campionato. Al contrario, il Napoli ha il vantaggio di poter concentrarsi esclusivamente sulla Serie A”.

L’ex attaccante ha poi elogiato il lavoro di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, definendolo un vero “fenomeno”.

“L’effetto Conte si è fatto sentire subito, dando grande solidità alla squadra. Il vero salto di qualità con Antonio è stato nell’impatto mentale avuto sui giocatori, che per otto undicesimi sono gli stessi della scorsa disastrosa stagione”, ha aggiunto Calaiò. “Antonio è un fenomeno e i tanti trofei vinti parlano per lui. Conte è sia allenatore sia gestore. Lavora tantissimo tatticamente sul campo, ma incide al 100% su qualsiasi cosa riguardi la squadra. Non lascia nulla al caso ed è attento a ogni minimo dettaglio. I suoi calciatori ricevono indicazioni su tutto, anche su quello che devono mangiare…”

Con il Napoli pronto a lanciarsi verso il traguardo scudetto e l’Inter che dovrà bilanciare le sue ambizioni europee, la Serie A promette di essere avvincente. La stagione è appena iniziata e le sorprese non mancheranno: chi avrà la meglio in questa battaglia per il trono del calcio italiano?