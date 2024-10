Manna sfida il Manchester United per il grande colpo di gennaio

Il terzino del Salisburgo nel mirino, mentre Simeone potrebbe lasciare

Notizie calcio Napoli. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per rinforzare la rosa in vista del mercato invernale. Dopo un’estate che ha visto l’arrivo di grandi nomi come Lukaku, McTominay e Buongiorno, gli azzurri non intendono fermarsi. L’obiettivo per gennaio è Amar Dedic, talentuoso laterale del Salisburgo.

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, il Napoli è pronto a sfidare il Manchester United per assicurarsi le prestazioni del giovane terzino destro. Dedic, classe 2002, ha attirato l’attenzione dei top club europei grazie alle sue ottime performance in Austria e in Champions League.

Dedic, il profilo ideale per Conte

Antonio Conte sta valutando la necessità di rinforzare la corsia esterna destra. Dedic è un giocatore che unisce velocità, tecnica e capacità di spinta offensiva, senza trascurare la fase difensiva. Il Napoli attende il via libera del tecnico per affondare il colpo.

Il principale ostacolo potrebbe essere la richiesta economica del Salisburgo, noto per valorizzare al massimo i propri talenti. Inoltre, la concorrenza del Manchester United rende la trattativa più complessa. Tuttavia, Manna è determinato a portare avanti l’operazione, consapevole del potenziale del giovane bosniaco.

Simeone verso il Torino? Le ultime sulle cessioni

Sul fronte delle uscite, cresce l’interesse per Giovanni Simeone. Con l’infortunio di Zapata, il Torino è alla ricerca di un attaccante affidabile e il Cholito rappresenta una soluzione ideale. I granata stanno intensificando i contatti con il Napoli, e nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo.

La cessione di Simeone permetterebbe al Napoli di liberare spazio in rosa e risorse economiche per investire su nuovi acquisti. Conte e Manna valuteranno attentamente la situazione, considerando anche l’importanza di avere alternative valide in attacco.

