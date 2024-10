Napoli in pole per Amar Dedic: sfida a Manchester United e Brighton

Il terzino destro del Salisburgo è nel mirino degli azzurri per il mercato di gennaio.

Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rudy Galetti su TeamTalk, il club partenopeo sarebbe in vantaggio nella corsa per Amar Dedic, talentuoso terzino del Red Bull Salisburgo.

Dedic, il profilo ideale per Antonio Conte

Classe 2001, Dedic ha mostrato una forma eccellente negli ultimi mesi, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Difensore versatile, capace di giocare in tutte le posizioni della linea difensiva, sarebbe il rinforzo ideale per Antonio Conte, desideroso di aggiungere un esterno di spinta in grado di contribuire sia in fase offensiva che difensiva.

Concorrenza dalla Premier League

Non solo il Napoli è interessato: anche Manchester United e Brighton hanno messo gli occhi su Dedic. Tuttavia, gli azzurri sembrano essere in vantaggio, con incontri programmati tra i rappresentanti del Napoli e l’entourage del giocatore durante la sosta per le nazionali, per valutare la fattibilità dell’operazione e le richieste economiche.

La valutazione del Salisburgo

Amar Dedic è sotto contratto con il Red Bull Salisburgo fino al 2027, il che pone il club austriaco in una posizione di forza nelle trattative. La richiesta si aggira intorno ai 28 milioni di euro, cifra che il Napoli potrebbe considerare per assicurarsi uno dei giovani prospetti più interessanti nel panorama europeo.